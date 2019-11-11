آخرهم رامي جمال.. مشاهير أصيبوا بمرض البهاق (صور)





في مفاجأة صدمت الجمهور أعلن المطرب الشاب رامي جمال دراسته اعتزال الغناء بعد إعلان إصابته بمرض جلدي "البهاق"، حيث شارك جمهوره النبأ الحزين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





الفجر الفني

مايكل جاكسون



فايز المالكي



ويني هارلو



برينان رايس



جينيسيس كاستيلو



لجينة صلاح



مريم سعيد



تفاصيل إعلان رامي جمال إصابته بالبهاق







يُعد مرض البهاق، من الأمراض الجلدية التي تسبب فقدان لون الجلد الطبيعي في شكل بقع بيضاء وهو خلل صبغي ينتج عن تحطم الخلايا القتامينية وهي التي تنتج الصبغة في الجلد، الأغشية المخاطية وهي الأنسجة التي تبطن داخل الفَم والأنف والمناطق الجنسية والإخراجية، وشبكيّة العين وهي الطبقة الداخلية في مقلة العين كنتيجة لتحطم هذه الخلايا، يكون هناك نقص بالميلانين بسبب نقص الخلايا الميلانينية.ونرصد لكم بوابة "" مشاهير أصيبوا بمرض البهاق وآخرهم رامي جمال في خلال السطور التالية..من أشهر الذين أصيبوا بمرض البهاق ملك البوب مايكل جاكسون، وذلك بعد معاناته الشديدة من عدة مشاكل في البشرة وهو مرض "الذئبة الحمامية الجهازية" والتي تحدث الخسارة في صبغات البشرة، وطلب "جاكسون" من طبيبه الخاص إعلان حالته المرضية بشكل رسمي إلى الجمهور، وذلك بعد إنتشار الإشاعات حول حالته الصحية.كشف الفنان السعودي فايز المالكي، اصابته بمرض البهاق نتيجة حزنه الشديد على والده ووالدته اللذان توفيا في شهر واحد، وكان هذا السبب الرئيسي ودخوله في حالة نفسية سيئة.ودخل فايز المالكي المستشفى لتلقي العلاج وقضاء فترة النقاهة حتى تماثل الشفاء، وطلب من المصابين بمرض البهاق بعدم الحزن وحمد الله دائمًا على الإبتلاء.شانتيل براون يونج، وهو الإسم الحقيقي لـ"ويني هارلو"، وهي كندية الأصل وتعمل عارضة أزياء.تٌعد ويني هارلو أول عارضة أزياء في العالم تصاب بمرض البهاق والتي اكتسبت شهرتها العالمية من خلاله، وتغير لونها في مناطق جسدها.ويني هارلو، متصالحة جدًا مع مرض البهاق وقد صرحت من قبل وقالت: "لا أعتقد أننى قبيحة، بالعكس أنا أرى أنني جميلة، ولن أرى نفسي بعيون الآخرين”.وأضافت: “لم أتمنى يوم أن أصبح عارضة ولكن بعد أن تلقيت التعليقات الإيجابية بعد أن أعلنت عن مرضى، حفزني ذلك على الخوض في تلك المهنة بالأخص”.اكتفت الموديل الإنجليزية برينان رايس، مرض البهاق وهي في التاسعة عشر من عمرها، والتي قررت بعدها ألا تخرج من منزلها دون وضع المساحيق التجميلية لكي تخفي ألوان بشرتها المختلفة والتي سببت لها الخجل الشديد وعدم الثقة، وفي كل مرة تنظر إلى المرآة تدخل في نوبة بكاء بسبب كرهها لنفسها ومظهرها.وقررت "برينان" ذات يوم أن تخرج من منزلها دون وضع مساحيق تجميلية نهائيًا للترك الفرصة للآخرين ليضعون هما ذلك بأعينهم، ووضعت صور لها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة لتكون حافز لكل مصاب بمرض البهاق وتحقيق دعم وتشجيع لهم.بطريقة إيجابية قررت عارضة الأزياء جينيسيس كاستيلو، وهي من فنزويلا مشاركة صور لها مع احدى زميلاتها المصابة أيضًا بمرض البهاق على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" والتي كانت جزء من حملتها التي تدعم فيها كل مرضى البهاق ليكون ذلك سبب في الشعور بالتميز والقوة وليس الخجل.أصيبت خبيرة التجميل المصرية لجين صلاح، بمرض البهاق وهي فتاة صغيرة في بداية اصابتها كانت تخفيه بالمساحيق التجميلية، ولكنها قررت أن تتعايش معه.وشاركت "لجين" في حملة مصرية بعنوان "البهاق مجرد لون"، والتي أطلقتها رئيسة الجمعية المصرية لعلاج البهاق واستشارية التغذية العلاجية الدكتورة ولاء أبو الحجاج لتوعية تلاميذ المدارس، وتأكيد أنه مرض وراثي غير معدي، وليس له ضرر سوى تغيير لون الجلد، ويتطلب التصالح مع النفس، وتعامل الآخرين مع مريض البهاق بشكل طبيعي، لأن العامل النفسي يلعب دورًا كبيرًا في تفاقمه.كشفت الإعلامية المغربية مريم سعيد، عن اصابتها بمرض البهاق، والتي أكدت خلال حلولها ضيفة في برنامج “مختلفين بس متفقين”، بما أنها في الثلاثين من عمرها، انها أصبحت تتعايش مع العيوب الموجودة في جسدها، وإن حديثها عن مرضها ليس بهدف لفت الانتباه أو الشفقة، بل لكي تثبت لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدين، أن المشاهير ليسوا مثاليين وإنما يعانون من العيوب والأمراض أيضًا.كان رامي جمال، أعلن إصابته بمرض البهاق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ووصل الأمر إلى تفكيره في الإعتزال نهائيًا.وقال: "أنه أمام خيارين لا ثالث لهما إما اعتزال الفن، أو تقبل الجمهور وضعه الحالي بعد إصابته بمرض جلدي "البهاق".وتفاعل الجمهور بشكل كبير في مظاهرة حب للفنان رامي جمال متمنين له الشفاء العاجل، وبأن ذلك ابتلاء من الله لأنه يحبه.