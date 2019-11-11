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بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مظاهرات العراق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:53 ص
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بوابة الفجر
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أعرب البيت الأبيض عن قلقه العميق من استهداف المتظاهرين في العراق، كما أعرب عن عن قلقه من حظر السلطات العراقية للإنترنت.

وأضاف أن التدخل الإيراني وأذرعه لن تسمح بعودة العراق إلى وضعه الطبيعي، مضيفا: "نضم صوتنا للأمم المتحدة في طلبها من السلطات العراقية وقف العنف ضد المحتجين".

وطالب السلطات العراقية بإنجاز القانون الانتخابي وبانتخابات مبكرة، كما دعا المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي

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الكلمات المفتاحية

مظاهرات العراق توك شو ايران

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