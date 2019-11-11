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عاجل.. إقالة مدرب الأهلي السابق من تدريب الرجاء البيضاوي المغربي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:19 ص
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الرجاء البيضاوي المغربي
الرجاء البيضاوي المغربي
السيد علي
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أعلنت منذ قليل بعض المواقع الإخبارية المغربية إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيون من تدريب نادي الرجاء البيضاوي المغربي، على خلفية سوء النتائج الأخيرة للفريق في الفترة الماضية. 

وكانت قد أفادت تقارير صحفية مغربية خلال الأيام القليلة الماضية، أن نادي الرجاء اقترب من إقالة كارتيرون ، المدير الفني للفريق الأول، بسبب سوء النتائج.

وتسبب خسارة الرجاء البيضاوي أمام يوسفية بورشيد في الدوري المغربي، في إرتفاع الأصوات المطالبة بإقالة كارتيرون، وطالب بعض أعضاء إدارة النادي برحيل كارتيرون، قبل قمة الكرة المغربية المرتقبة، أمام الوداد في إياب دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية العربية، وقبل بدء رحلة الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكدت بعض الأنباء، أنه تم عقد اجتماع بالفعل بين أعضاء مجلس الإدارة لبحث أمر كارتيرون ، من تجديد الثقة فيه ، أو إقالته من تدريب الفريق.

يذكر أن نادي الرجاء الرياضي المغربي، يتواجد في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا ومعه أندية الترجي التونسي، وفيتا كلوب الكونغولي، وشبيبة القبائل الجزائري.

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