ميسي يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الليجا

ذكرت تقارير إحصائية عالمية أن ثلث الموسم انقضى تقريباً في الدوري الإسباني حتى الآن وتمكن بعض اللاعبين من التألق في الجولات الثلاث عشر الأولى ووضعوا بصمتهم في معظم المباريات في الوقت الذي خيّب فيه لاعبين آخرين الآمال بشكل كامل.





وكشف موقع Who scored العالمي أن ليونيل ميسي نجم برشلونة احتل قائمة أفضل اللاعبين في البطولة حتى الآن بحسب معدل التقييم الذي يصدره موقع بعد كل مباراة على الرغم من غيابه عن أول 5 مباريات في الموسم للإصابة.





وتمكن ميسي من تسجل 8 أهداف وصناعة 4 آخرين في 7 مباريات خاضها فقط لغاية الآن أي أنه يساهم بـ1.8 هدف في المباراة الواحدة تقريباً وبالتالي من الطبيعي تواجده في الصدارة بفارق كبير عن باقي اللاعبين.





ويعتبر ميسي هو الأفضل في الدوري حتى الآن كما أنه اللاعب الوحيد من برشلونة الذي يتواجد في القائمة التي شهدت سيطرة واضحة من الغريم التقليدي ريال مدريد، حيث حجز لاعبو الملكي 5 مقاعد على رأسهم كريم بنزيما هداف البطولة والذي يحتل المركز الثاني في القائمة.





كما تواجد أيضاً مارتن أوديجارد نجم ريال مدريد المعار إلى ريال سوسيداد في القائمة واحتل المركز العاشر ومن المتوقع أن يكون له مستقبل باهر بعد عودته لملعب سانتياجو برنابيو في نهاية الموسم.





وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي :-

ليونيل ميسي نجم برشلونة : 8.5

كريم بنزيما نجم ريال مدريد : 7.9

جيرارد مورينو نجم فياريال : 7.6

كاسيميرو نجم ريال مدريد : 7.6

توني كروس نجم ريال مدريد : 7.5

سانتي كازورلا نجم فياريال : 7.45

دانييل باريخو نجم فالنسيا : 7.4

إدين هازارد نجم ريال مدريد : 7.4

ميكل ميرينو نجم ريال سوسيداد : 7.4