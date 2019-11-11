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بعد إعلان إصابته بـ"البهاق".. 5 معلومات عن رامي جمال

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:57 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أعلن المطرب والملحن رامي جمال، عن إصابته بمرض البهاق، حيث تغيرت ملامحه وجه، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخص.

واستقبل جمهور جمال، نبأ إصابته بالمرض بحزن شديد، كما حرصوا على توجيه رسائل الدعم له

ويرصد "الفجر الفني" معلومات عن المطرب الشاب

- اسمه رامي جمال محمد الفقي من مواليد 1984 وهو يبلغ من العمر 35 عام وهو من المنصورة لأسرة متوسطة الحال.

- بدأ مشواره الغنائي مبكرا، حيث كانت بدايته بتلحين أغنية فيلم" فرخ" الذي قام بغنائها الفنان أحمد فوزي.

- تزوج الفنان رامي جمال، من مطربة تدعي ناريمان، وذلك بعد قصة حب طويلة بينهم، حيث أنه جعلها تعتزل الغناء تمامًا

- قدم الفنان رامي جمال، في مشواره الغنائي 5 ألبومات وأكثر من 20 أغنية سينجل.

 -وقدم 100 عمل فني من ألحان أكبر النجوم بالوطن العربي وعلى رأسهم النجم محمد حماقي.

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الكلمات المفتاحية

مطرب فنان رامي جمال بهاق الفجر الفني

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