"كمل لأنك تستحق مكانا أقوى".. رسائل الجمهور لرامي جمال لإثناءه عن الاعتزال

كتب أحد الجمهور قائلًا: "كمل مشوارك اللى تعبت عشان توصله الناس بتحبك عشان صوتك موهبتك، فيما كتب آخر: "

حبينا فين فنك الراقي إنت جميل في كل حالاتك واحساسك مهما حصل هنفضل نحبك ونحب فنك والحمدلله الابتلاء محبة ربنا يشفيك ويشفي كل مريض".



وكتب ثالث قائلًا: "ربنا يخفف عنك يا حبيبي ويبعد عنك أي حاجه وحشه وركز في شغلك إنت فنان كبير"



وعلق آخر: "اقسم بالله زعلت جدًا واتصدمت حقيقي بس ربنا يشفيك ويعافيك يارب انت انسان محترم ولعله خير ليك ربنا يبعد عنك كل شر انت نجمي المفضل والله واحنا بنحبك وقابلينك ف كل حالاتك، فيما كتب آخر: "هتفضل من الاصوات المميزه في قلبي واحساسك دايما عالي".



وأخيرًا: كتب أحد جمهوره له: شفاك الله وعفاك ومفيش حد له الحق في تقبل إنسان أو رفضه بسبب مرض لأن ده أمر ربنا واللي ميتقبلهوش ممكن يبتلى بنفس المرض الحمد لله على كل حال وإن شاء الله ربنا يتم شفاك على خير".





مرض رامي جمال كان الفنان رامي جمال، أعلن منذ ساعات عن إصابته بمرض "البهاق" وهو مرض جلدي وذلك منذ عام وتناول كثير من الأدوية ولم تأتي بنتيجة ولكن زاد الأمر ويفكر في الاعتزال.









