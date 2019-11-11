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ليفربول ضد مان سيتي.. اقترب لقب البريميرليج من الريدز

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:40 ص
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ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي
علي ماهر حلمى
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نشرت صحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية اليوم الاثنين تقريرا حول مباراة نادي ليفربول أمام نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.


تعرف علي تقرير صحيفة الايكو لمباراة ليفربول ضد مان سيتي

‏هذه هي اللحظة التي يشعر بها الريدز وان لقب البريميرليج يسير بخطى ثابتة نحو الآنفيلد بعد ثلاثة عقود من السقوط والاقتراب ثم السقوط، ‏الآن بعد أن لعب الفريقان اثنتي عشرة مباراة ليفربول بدون هزيمة ولا ينظرون إلى أي مزاج لتغيير طلك في أي وقت قريب لأنهم مددوا سجلهم بدون هزائم إلى 28 منذ الهزيمة في يناير الماضي بملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي، ‏قد يصبح الان بريندان رودجرز مع ليستر وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي منافسان للريدز على اللقب مع ابتعاد السيتي ، لكن هذا الفوز يفتح فجوة هائلة بين أفضل فريقين في إنجلترا وعلى الأرجح في أوروبا أيضًا".


وأضافت ليفربول ايكو في تقريرها حول مباراة ليفربول ضد مان سيتي:" ‏الآن نحن 13 نقطة من أصل 15 ضد الفرق الست الكبار على النقيض لم يواجه السيتي بعد سوى توتنهام وليفربول وينتظره تشيلسي واليونايتد وآرسنال في الاسابيع المقبلة، ‏"نحن الأبطال، أبطال أوروبا" هكذا هزجت جماهير آنفيلد حيث أصبحت النقاط الثلاث في مرمى البصر. ربما ، ربما فقط سيتم تبديل هذه الكلمات في الموسم المقبل، ‏تم الترحيب بصافرة النهائية على ملعب آنفيلد في مباراة ليفربول أمام مان سيتي وسط هتافات ضخمة من كل زاوية في أرجاء آنفيلد حيث تم تأكيد النقاط الثلاث.


تعرف علي نتيجة مباراة ليفربول ضد مان سيتي

وحقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح إلي 34 نقطة ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.
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