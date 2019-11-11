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تعرف على علاج "البهاق" بعد إعلان رامي جمال إصابته بالمرض

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:55 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أعلن الفنان رامي جمال، إصابته بمرض جلدي خطير "البهاق، ما جعله يفكر في اعتزال الغناء، بسب تغير ملامح شكله، وذلك لتخوفه من عدم شكله بعد مرض البهاق.

وكتب من خلال منشور له عبر "فيسبوك" قائلًا: "فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها یا لإما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب".

وأضاف: "الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان"

علاج مرض البهاق
وبعد إصابة رامي جمال بمرض البهاق، يرصد "الفجر الفني" طرق علاج مرض البهاق.

حتى الأن لم يكن علاج فعال يقضي تماما عن مرض البها ولكن استطاع باحثون من الوصل إلى حل لعلاج مرض البهاق، الذي يُعَدُّ أحد الأمراض الجلدية التي تؤثر تأثيرًا بالغًا على نفسية المصاب، خاصةً إذا أصاب بشرة الوجه والأطراف.

وكان استعان الفريق البحثي بعقارين: أحدهما يُستخدم لتثبيط الجهاز المناعي، والثاني لعلاج السرطان.

وأظهر بعض التقارير، الطبية لعلاج مرض البهاق بأن فريق البحث طريقةً تعتمد على وخز البشرة بالإبر الصغيرة أو الـMicro Needling لإيصال المراهم بصورة أفضل إلى طبقات الجلد الداخلية، وعقب وضع المادة الفعالة للعقارين موضعيًّا، قاموا بلف الجلد بمادة بلاستيكية رقيقة تُستخدَم عادةً للتغليف؛ للاحتفاظ بالمراهم لأطول فترة ممكنة، وإيصال جرعة كبيرة من المادة الفعالة إلى داخله.

وكانت أثبتت بعض النتائج التي أجرتها الباحثون عن علاج لمرض البهاق أن 40% من البقع الموجودة في الأطراف حققت نتائج ممتازة بعدما عولجت بعقار "فلورويوراسيل-5"، في حين لا يوجد تحسُّن ممتاز لبقع الأطراف التي عولجت بعقار "تاكروليموس.

أسباب مرض البهاق
يعرف البهاق على أنه حالة يفقد فيها الجلد لونه بسبب توقف الخلايا عن إنتاج صباغ _ الميلانين .

- حتي الآن لم يعرف بعد السبب الحقيقي للإصابة بمثل هذا المرض ،ولكن تم تصنيفه على أنه أحد أمراض المناعة الذاتية ،يحدث عندما تموت أو تتوقف الخلايا التي تنتج الميلانين عن إنتاجه ،مما يؤدي لانتشار بقع بيضاء ذات أشكال غير منتظمة على الجلد.

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الكلمات المفتاحية

مرض رامي جمال بهاق

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