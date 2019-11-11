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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 11 - 11 - 2019 بث مباشر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:14 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 11 - 11 - 2019، ويأتي أبرزها مصر ضد غانا في تصفيات أمم فريقيا تحت 23 عامًا، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

 ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:  

مواعيد مباريات اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا "الجولة الثانية" 
مالي x الكاميرون، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT. 

 غانا x مصر، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT.
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