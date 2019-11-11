Advertisements
Advertisements
Advertisements

البدري يطالب الجبلاية بجلب طائرة لنقل المنتخب

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:44 ص
Advertisements
حسام البدري مدرب منتخب مصر
حسام البدري مدرب منتخب مصر
محمد الصو
Advertisements
يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناين، توفير طائرة خاصة لبعثة المنتخب الوطني الأول في رحلته لمواجهة جزر القمر، بالصتفيات الإفريقية.

ويأتي تفكير الجبلاية، في توفير طائرة خاصة للاعبي المنتخب الوطني، بناءً على طلب من حسام البدري المدير الفني، للبعد عن الإرهاق ومشاقة السفر.

واختتم المنتخب الوطني تدريباته مساء أمس وركز على الجوانب البدنبة والتدرب بقوة، من أجل تجهيز اللاعبين للمواجهات الإفريقية.

وخاض حسين الشحات لاعب منتخب مصر والنادى الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش مران المنتخب بعد الإصابة التى لحقت به خلال لقاء مصر وليبيريا الودي الأخير.

وبدأ اللاعب مرحلة الجري حول الملعب ضمن البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يخضع له تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا للتعافي من إصابته.

وكان منتخب مصر قد فاز علي منتخب ليبيريا وديا إستعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بهدف سجله حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي.

ويخوض المنتخب الوطني معسكرا مغلقا حاليا علي ملعب فندق هيلتون بالأسكندرية، ضمن المعسكر الإعدادى للفراعنة قبل مواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدرب منتخب مصر كرة القدم العالمية حسام البدري مدرب منتخب مصر حسام البدري تليوم بث مامشرة

أخبار تهمك

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 17 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 10 ساعات

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 10 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 10 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 10 ساعات

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

حسام البدري يستكشف جزر القمر

موعد مباراة مصر وليبيريا الوديه اليوم الخميس الموافق 7-11-2019

«يلا شووت» ON SPORT مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

«يلا شوت EGYPT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر محمد صلاح اليوم TIME ON SPORT

«شووت TIME SPORT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر EGYPT LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مصر اليوم ON SPORT

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر ON SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف مصر الآن رابط ماتش الفراعنة NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status