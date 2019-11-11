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رسالة دعم من شذى لرامي جمال بعد إصابته بمرض "البهاق" (صورة)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:54 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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دعمت المطربة شذى الفنان رامي جمال، بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق" وهو مرض جلدي.

ونشرت شذى، رسالة دعم لـ"رامي جمال" يصاحبه صورة له وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

مساندة شذى لرامي جمال
وكتبت شذى في رسالتها قائلة: "أولًا انت فنان وفنان مهم وانت قوي ومن معرفتي بيك انت انسان قوي اللي يخاف يسلم ميلزمكش وانت لامس قلوب ناس كتير بألحانك وبأغانيك المرض ده ابتلاء من عند ربنا وانت قده".

وأضافت: "فكك من الناس اللي مبتقدرش دول مش مهمين لان اللي بيقدروا اكتر بكتير ربنا يكرمك وينجحك اكتر ويخليك لكل الناس اللي بتحبك واهلك ومراتك وtoooooz في الناس اللي ملهمش لازمه كلنا عندنا ابتلاءات بس الناس بتشوف اللي عايزه تشوفوا ومن تجربتي انا الشخصيه ف كميه ابتلاء انا نفسي عشتها تكسر ضهر جمل بقولكً كمل وكلنا في ضهرك احنا بنقوى بالناس اللي بتحبنا وبتدعمنا والحمدلله على المحن اللي بتعرفنا حبايبنا من اعدائنا، ربنا يكتبلك الشفا من عنده هو قادر على كل شيء".

مرض رامي جمال
كان الفنان رامي جمال، أعلن منذ ساعات عن إصابته بمرض "البهاق" وهو مرض جلدي وذلك منذ عام وتناول كثير من الأدوية ولم تأتي بنتيجة ولكن زاد الأمر ويفكر في الاعتزال.


رسالة دعم من شذى لرامي جمال بعد إصابته بمرض "البهاق" (صورة)
رسالة دعم من شذى لرامي جمال بعد إصابته بمرض "البهاق" (صورة)
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