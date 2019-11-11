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هل يفكر نادي برشلونة في إقالة فالفيردي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:39 ص
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فالفيردي
فالفيردي
حسام مجدي
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حسم أمور مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة موقف إرنستو فالفيردي من الاستمرار مع الفريق من عدمها.

إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية أمس التي تشير إلى أن نادي برشلونة قد يقيل فالفيردي من مهمة تدريب الفريق خلال الساعات القليلة القادمة.

تصريحات آمور عن إقالة فالفيردي

وقال آمور في تصريحات صحفية: "كمسئولين في إدارة برشلونة، لم نناقش مطلقًا فكرة إقالة فالفيردي".

وأضاف: "هناك ثقة تامة في إرنستو، ونعتقد أنه مدرب رائع ويتصدر بالفريق جدول الدوري وننافس على جميع البطولات في كل موسم".

وتابع: "نحن نتصدر أيضًا مجموعتنا في دوري أبطال أوروبا، لذلك لا اعتقد أن هناك شيء يمكن أن يقال بشأن هذا الأمر".

وأنهى آمور حديثه قائلا: "جريزمان يواجه بعض الصعوبات بسبب تغيير مركزه مع برشلونة، لكنه شارك أمام سيلتا فيجو كمهاجم، وكل ما يحتاجه هو الانسجام مع زملاءه".

موعد مباراة برشلونة القادمة
ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي كارتاخينا الإسباني يوم الأربعاء القادم 13 نوفمبر في مباراة وديه بين الفريقين.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني
ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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