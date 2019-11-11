تعرف على أسباب الإصابة بالبهاق بعد إعلان رامي جمال إصابته بالمرض





بعد إعلان المطرب رامي جمال، إصابته بمرض يدعي البهاق، تسائل الكثيرون عن أسباب الإصابة بهذا المرض.





يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز أسباب الإصابة به..





- يعرف البهاق على أنه حالة يفقد فيها الجلد لونه بسبب توقف الخلايا عن إنتاج صباغ _ الميلانين .





- حتي الآن لم يعرف بعد السبب الحقيقي للإصابة بمثل هذا المرض ،ولكن تم تصنيفه على أنه أحد أمراض المناعة الذاتية ،يحدث عندما تموت أو تتوقف الخلايا التي تنتج الميلانين عن إنتاجه ،مما يؤدي لانتشار بقع بيضاء ذات أشكال غير منتظمة على الجلد .





- هناك عدة نظريات ربطت بداية ظهور مرض البهاق ببعض الحوادث المختلفة مثل " التعرض لحروق شمسي شديد ، ضغوط نفسية ، عاطفية قوية أو التعرض لصدمات شديدة.





- بينما هناك بعض النظريات التي تقول أن الجسم قد طور خلايا مضادة للخلايا الصبغية بالتالي قضي عليها ، أو إن الخلايا تدمر نفسها بنفسها، أو تتلاشي بشكل طبيعي بسبب استعدادها الوراثي لذلك .





ومرض البهاق يظهر فى كل أنحاء الجسم ،حيث يبدأ فى مناطق صغيرة فى الجسم ،ثم يبدأ ينتشر بشكل تدريجي فى الجسم كله ،ويعتبر من أهم أعراض المرض هو تغير لون الشعر فى فروة الرأس إلى اللون الأبيض .





كما أن مرض البهاق لا يؤثر على صحة الإنسان ،وإنما يؤثر علي مظهره فقط ،وهذا وفقا لما ذكره الأطباء حول مرض البهاق.





إعلان إصابته بالمرض

أكد رامي جمال في منشور له عبر "فيسبوك" أنه أمام خيارين لا ثالث لهما إما اعتزال الفن، أو تقبل الجمهور وضعه الحالي بعد إصابته بمرض جلدي "البهاق".





تفاصيل إصابته بـ"البهاق"

وقال في منشور له عبر "فيسبوك": "فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها یا لإما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب".





وأضاف: "الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".