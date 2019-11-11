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لاعب المقاولن يحاول العودة إلي الزمالك

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
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الزمالك والمقاولون العرب
الزمالك والمقاولون العرب
محمد جمال
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يضغط لاعب نادى الزمالك المعار لصفوف المقاولون العرب للعودة من جديد لصفوف القلعه البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

يسعي معروف يوسف لاعب نادي الزمالك والمعار لصفوف المقاولون العرب للعودة من جديد للقلعه البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، بعد تواجد بند في تعاقده مع الذئاب يتيح له العودة خلال فترة الإنتقالات القادمة للزمالك.

ويعانى نادى الزمالك من نقص في وسط الملعب بعد تعرض محمود عبد العزيز لاعب الفريق لقطع في الرباط الصليبي وعمل جراحه خارج مصر وسيغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن ال 6 أشهر.

وطلب النجم النيجيري من نادى المقاولون العرب الموافقة علي الرميل لنادى الزمالك، خاصة أن اللاعب لا يشارك بصفه اساسيه تحت قيادة عماد النحاس.

وذكرت تقارير صحفية ان الزمالك يسعي لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، في مركز وسط الملعب، خاصة بعد الإصابات التي يعانى منها النادي الأبيض في تلك المركز، مما يجعل التدعيم ضروريا للجهاز الفنى لنادى الزمالك والذي يقوده فنيا تحت قيادة الصربي ميتشو سريدوفيتش.

ويفكر الزمالك في التعاقد مع لاعب وادي دجلة محمود عبد العاطى لاعب الوسط المتألق خلال الموسم الماضي، للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

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