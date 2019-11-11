بعد إصابة رامي جمال بـ "البهاق".. هل هو معدي استشاري أمراض جلدية تجيب







بعد إصابة رامي جمال بمرض البهاق هل هو معدي؟

وجاءت بعض التخاوفات من قبل الجميع بعد إعلان رامي جمال، عن إصابته بمرض البهاق، الذي يغير ملامح شكل الشخص، بأن يكون المرض معدي ويضر كل من بجانب الشخص الذي يعاني من مرض البهاق، الذي انتشر بصورة متكررة لأكثر من شخص في الفترة الأخيرة.



مرض البهاق هل معدي

كانت كشفت الدكتورة وفاء علم الدين، استشاري الأمراض الجلدية،في إحدي التصريحات الصحفية لها بأن مرض بأن مرض البهاق غير معدي على الإطلاق موضحة أنه من أمراض المناعة الذاتية والتي يهاجم فيها جهاز المناعة خلايا الميلانين المسئولة عن صبغة الجلد وإعطائه لونه الطبيعي ويكسرها لأنه يعتبرها جسم غريب، ما يؤدي إلى ظهور لون الجلد متباين بين اللون الطبيعي واللون.



مرض البهاق

مرض البهاق هو عبارة خلل صبغي ينتج عن تحطم الخلايا القتامينية (بالإنجليزية: melanocytes) وهي الخلايا التي تنتج الصبغة في الجلد، الأغشية المخاطية (الأنسجة التي تبطن داخل الفَم والأنف والمناطق الجنسية والإخراجية)، وشبكيّة العين (وهي الطبقة الداخلية في مقلة العين). كنتيجة لتحطم هذه الخلايا، تظهر رقع بيضاء على أجزاء مختلفة من الجلد على الجسم. حتى الشعر الذي ينمو في المناطق المصابة يبيض في العادة.









أعلن المطرب رامي جمال، عن إصابته بمرض جلدي خطير وهو"البهاق، لافتًا إلى أنه لم يكن أمام خيارين لا ثالث لهما إما اعتزال الفن، أو تقبل الجمهور وضعه الحالي بعد إصابته بمرض جلدي "البهاق".