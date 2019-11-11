التفاصيل الكاملة لمقتل رائدة ريفية في الأقصر

لقيت رائدة ريفية مصرعها، مساء الأحد، إثر تعرضها لطلق ناري في القلب، جراء إطلاق نيران عشوائي، من شاب بقرية سيول نجع البركة التابعة لدائرة مركز القرنة غرب الأقصر.



واستقبلت مستشفى القرنة المركزي المجني عليه "إ.ن.ع" 35 عامًا، جثة هامدة، حيث تبين بالكشف الطبي المبدئي، إصابتها بطلق ناري أسفل الإبط الأيسر بالقرب من القلب، مما أودى بحياتها على الفور.



تعود بداية الواقعة كما يرويها والد المجني عليها "، لـ"الفجر"، إلى شهر يناير الماضي، حين تواجده في محافظة القاهرة، وفوجئ بحجز أحد أبناء بلدته بقسم البساتين "شقيق الجاني"، لتوقيعه على كمبيالات بقيمة 20 ألف جنيه، مما جعله يذهب إلى أحد الأشخاص لاقتراض المبلغ وانقاذ ابن بلدته.



وتابع "عبد المعطي": "بعد عدة مطالبات باسترداد المبلغ المالي من الشاب على مدار عدة أشهر دون جدوى، ذهبت إلى أسرته بالبلدة منذ حوالي أسبوعين، ¬ولم يستجيبوا لطلبي، وفوجئت منذ أيام بتهجم الجاني علينا الخميس الماضي في المنزل، ويدعى محمد. ا. م 21 عامًا"، مشيرًا إلى أنه قام بتحرير محضر بذلك بنقطة الشرطة، وتمت معاينة التلفيات التي حدثت جراء تهجمه، وصدر له قرار ضبط واحضار.



وأضاف والد الضحية، أنه في اليوم الثاني من تحرير المحضر "الجمعة"، تعرض له الشاب بالقرب من المنزل حاملًا سلاح أبيض، وتدخل بعض الأهالي لفض الشجار، لافتًا إلى طلب الأخير عدم المطالبة بالمبلغ المالي الذي دفعه لشقيقه.



وأوضح، أنه بعد علم الجاني أمس الاثنين بتحرير المحضر وصدور قرار الضبط والاحضار، ذهب إلى منزله للمشاجرة معه اعتراضًا منه على شكواه، وحدثت بينهما مشادة انتهت بتدخل الأهالي وفضها، إلا أنه عاد مجددًا مع والده للشجار مرة أخرى، ولكن هذه المرة يحمل بندقية آلية، ووالده يحمل فأسًا في يده.



وأكد قيام الجاني بإطلاق النيران عشوائيًا أمام المنزل، وبالتزامن مع صراخات النساء التي علت في المنطقة، خرجت نجلته راكضة من منزلها الذي يقع خلف منزل والدها لترى ما يحدث، لتصاب بطلق ناري في الصدر، ويفر المتهم هاربًا.



و المجني عليها أم لـ 3 أطفال صغار، الابن الأكبر "محمد 5 سنوات"، والثانية "رويدا 3 سنوات"، والثالثة " روفيدة سنتين"، تعمل رائدة ريفية بإحدى الوحدات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، وهي الابنة الأكبر لوالديها من بين أشقائها.



و قال شهود عيان، إن والد الجاني ذهب عقب الحادثة مباشرة إلى نقطة شرطة القبلي قمولا التابعة لدائرة مركز شرطة القرنة، لعمل محضر ضد أسرة المجني عليها، مشيرين إلى أنه لم يكن يعلم بوفاة الضحية، فتم التحفظ عليه.



كما نجحت جهود مباحث مركز شرطة القرنة في أقل من 7 ساعات على الحادثة في إلقاء القبض على الجاني الذي فر هاربًا، واختبأ بأحد المنازل داخل القرية.



وبتحرير محضر بالواقعة، تم تحويله للنيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي، للوقوف على سبب وفاة المجني عليها، والتحقيق مع المتهم ووالده.

