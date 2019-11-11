بعد إصابته بـ"البهاق".. رامي جمال ليس أول فنان يفكر في الاعتزال بسب المرض





فاجأ الفنان رامي جمال، الجمهور بإعلان تفكيره في الاعتزال بسب إصابته بمرض جلدي "وهو البهاق"، الذي غير من ملامح شكله وجعله في حالة نفسية صعبة لذلك أصبح يفكر في الأعتزال الفن نهائيا.





وقال في منشور له عبر "فيسبوك": "فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها یا لإما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب".





وأضاف: "الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".





فنانين اعتزالوا الفن بسبب المرض

بعد إصابته بمرض البهاق رامى جمال، لم يكن أول فنان يفكر في قرار الأعتزال بسب المرض رغم أنها تعد خطوة صعبة على أي فنان ولكن هناك فنانين تريد أن تحافظ على نجوميتها ولا يحبوا أن يظهرون على الشاشة في حالات ضعف.





وترصد بوابة " الفجر الفني " فنانين اعتزلوا الفن بسب المرض.





يوسف منصور

كان تعرض الفنان يوسف منصور، لوعكة صحية شديدة تسببت في أبتعد ه عن التمثيل، وكان كشف في إحدى اللقاءات التلفزيونية له





إنه ابتعد عن الفن لأكثر من 15 عامًا بسبب نتيجة كثرة التمارين الرياضية على مدار 24 عامًا.





وقال منصور "بأن كثرة التمرينات تسببت في تهالك العضلات في يده وقدمه اليمنى، وأن الأطباء اقترحوا إجراء عمليات لشد العضلات وتركيب مفاصل للعلاج، لكنه فضل البقاء في هذه الحالة بدلًا من إجراء العمليات والتدخل الجراحي، وأن يبتعد عن الفن تماما.





يوسف فوزي

ومن المحزن مرض الفنان يوسف فوزي، الذي أعلن بسبه اعتزاله التمثيل نهائيًّا، بعد إصابته بشلل الرعاش" الذي منعه عن مزاوله المهنة، وقال إن مرضه لا علاج له، بل تزداد أعراضه مع تقدم العمر، وفقط يتناول بعض الأدوية التي تهدئ من النوبات.





ميرنا المهندس

كانت اعتزالت الفنانة ميرنا المهندس، التمثيل بعد المعاناه التي عاشها مع مرض السرطان، الذي عانت معه حتى وفاتها، ولكنها بعد شفائها عادت ل تمثيل من جديد وقدمت عدة أعمال سينمائية والدرمية ولكن القدر شاء بعدها أن يعود لها المرض من جديد حتى توفيت في عام 2015.





شريهان

رغم النجاح التي وصلت إليه النجمة شريهان، فهي تعد من أشهر الفنانين التي ظهرت على الساحة الغنية وتميتزت بتقديم الأستعراضات.





ولكنها توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثر على عملها في السنوات الأخيرة، ثم أعلنت قامت عن عودتها إلى ساحه الفن عام 2017 وقامت لها حفل برعايه العدل جروب.





فايزة أحمد

كما أن الفنانة فايزة أحمد، قررت الأعتزال، بسب مرض سرطان الثدي، وذلك نتيجة إجرائها عملية تجميل للثدي، لأنها كانت من أوائل السيدات اللاتي أجرين هذه الجراحة في مصر، وفور علمها بمرضها سافرت إلى الخارج لإجراء جراحة، لكنها لم تنجح وتمكُّن المرض منها، فقرّرت الاعتزال ولازمت الفراش لسنوات طويلة، حتى وافتها المنية.







