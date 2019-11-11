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زينة تدعم رامي جمال بعد إعلانه إصابته بالبهاق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:08 ص
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بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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أعادت الفنانة زينة، نشر تغريدة المطرب رامي جمال التي أعلن من خلالها إصابته بمرض البهاق، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "إنستجرام"

تعليقها
وعلقت قائلة: "إنسان محترم ربنا يعفو عنك.. للأسف إحنا في دنيا مبترحمش والناس بقت صعبة ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة..انت انسان موهوب يمكن انا متشرفش بمعرفتك بس قلبي معاك واعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقول الحمدلله الناس الرحيمة كتير واعتبرني من اهلك والانسان بموهبته واحترامه واخلاقه وبس".

إعلان إصابته بالمرض
أكد رامي جمال في منشور له عبر "فيسبوك" أنه أمام خيارين لا ثالث لهما إما اعتزال الفن، أو تقبل الجمهور وضعه الحالي بعد إصابته بمرض جلدي "البهاق".

تفاصيل إصابته بـ"البهاق"
وقال في منشور له عبر "فيسبوك": "فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها یا لإما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب".

وأضاف: "الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".



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الكلمات المفتاحية

مرض زينة رامي جمال بهاق

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