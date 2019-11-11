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باسم مرسي يواصل تألقه ويقود الإنتاج للتعادل أمام بيراميدز 2-2 وديا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
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بوابة الفجر
أحمد شاكر
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واصل باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي صحوته الكروية، ونجح في قيادة الإنتاج الحربي للتعادل وديا بهدفين لكل فريق ضد بيراميدز، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى.

 

وتألق باسم مرسي وسجل هدفا لفريقه ليواصل صحوته، حيث سجل هدفا في المباراة الودية السابقة لفريقه.

 

وقدم باسم مرسي مستوى جيد للغاية، خلال مباراة اليوم، وينتظر اللاعب انطلاق منافسات الدوري، لقيادة هجوم فريقه، في ظل رغبة مختار مختار مدرب الفريق للدفع به لقيادة هجوم الإنتاج.

 

وغاب باسم مرسي عن مباريات الفريق في بداية الموسم بسبب الإصابة.

 

ويعد باسم مرسي، واحدا من أفضل مهاجمي الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، وكان على رأس قائمة مهاجمي منتخب مصر مؤخرا.

 

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

 

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.

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