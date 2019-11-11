بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. نجم شاب يصاب بمرض خطير





لم تمضي على وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، أيام قليلة حتى أعلن المطرب الشاب رامي جمال إصابته بمرض جلدي "البهاق".





وأكد في منشور له عبر "فيسبوك" أنه أمام خيارين لا ثالث لهما إما اعتزال الفن، أو تقبل الجمهور وضعه الحالي بعد إصابته بمرض جلدي "البهاق".





تفاصيل إصابته بـ"البهاق"

وقال في منشور له عبر "فيسبوك": "فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها یا لإما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب".





وأضاف: "الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".





عزاء هيثم أحمد زكي