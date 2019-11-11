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صفقة الزمالك الجديدة.. تعرف على المسيرة الإحترافية لنجم منتخب مصر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:48 ص
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لاعبي_المنتخب_المصري
لاعبي_المنتخب_المصري
على شحاتة
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أنهى نادي الزمالك منذ قليل اتفاقه مع نجم المنتخب المصري على غزال، وظهر اللاعب أثناء توقيع العقود مع أحمد مرتضى منصور نجل رئيس النادي، ليصبح اللاعب لاعباً في صفوف القلعة البيضاء بداية من يناير المقبل.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضم اللاعب ولكنها لم تكمتمل ليقتنص نادي الزمالك الفرصة ويضم اللاعب والذي يحمل مسيرة احترافية مميزة في الدوري البرتغالي والصيني والكندي.

نتيجة بحث الصور عن علي غزال

ويستعرض "الفجر الرياضي" مسيرة اللاعب الاحترافية والدولية قبل انتقاله للزمالك
مسيرته مع الأندية:-
بدء على غزال ممارسة كرة القدم في ناشئين نادي السكة الحديد عام ٢٠٠٠ حتى عام 2007، ثم انتقل إلى نادي وادي دجلة وعمره 15 عاما ليلعب في صفوف الفريق الدجلاوي وتم تصعيده للفريق الأول.

بدأ غزال مسيرته الاحترافية بالانضمام إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي ولعب معهم ١٢٧ مباراة، وقدم خلالهم مستويات عالية للغاية وتكريماً لمشواره نال شرف شارة القيادة في مباراة الديربي أمام فريق ماريتيمو.

وانتقل في عام 2017، الى فريق جويزهو زيتشينج الصيني الصاعد حديثًا لدوري السوبر الصيني لمدة موسمين، قبل أن ينضم بعد عدة أشهر لنادي فانكفور الكندي الذي يشارك في الدوري الأمريكي.

نتيجة بحث الصور عن علي غزال
مسيرته الدولية
أنضم على غزال مع منتخب مصر الشباب عدة مرات مع منتخبات الناشئين، وانضم للمنتخب الأول عام 2013 تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي، ولكنه خرج من حسابات الأرجنتيني هيكتور كوبر، ليعود مجددا ويشارك بشكل أساسي مع الفراعنة تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري وكان ضمن قائمة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأخيرة 2019 والتي أقيمت على أرض الكنانة وفاز بها المنتخب الجزائري وودع المنتخب البطولة في دور الـ16 أمام منتخب جنوب أفريقيا.
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