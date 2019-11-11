صفقة الزمالك الجديدة.. تعرف على المسيرة الإحترافية لنجم منتخب مصر

أنهى نادي الزمالك منذ قليل اتفاقه مع نجم المنتخب المصري على غزال، وظهر اللاعب أثناء توقيع العقود مع أحمد مرتضى منصور نجل رئيس النادي، ليصبح اللاعب لاعباً في صفوف القلعة البيضاء بداية من يناير المقبل.





وشهدت الفترة الماضية مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضم اللاعب ولكنها لم تكمتمل ليقتنص نادي الزمالك الفرصة ويضم اللاعب والذي يحمل مسيرة احترافية مميزة في الدوري البرتغالي والصيني والكندي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" مسيرة اللاعب الاحترافية والدولية قبل انتقاله للزمالك

مسيرته مع الأندية:-

بدء على غزال ممارسة كرة القدم في ناشئين نادي السكة الحديد عام ٢٠٠٠ حتى عام 2007، ثم انتقل إلى نادي وادي دجلة وعمره 15 عاما ليلعب في صفوف الفريق الدجلاوي وتم تصعيده للفريق الأول.





بدأ غزال مسيرته الاحترافية بالانضمام إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي ولعب معهم ١٢٧ مباراة، وقدم خلالهم مستويات عالية للغاية وتكريماً لمشواره نال شرف شارة القيادة في مباراة الديربي أمام فريق ماريتيمو.





وانتقل في عام 2017، الى فريق جويزهو زيتشينج الصيني الصاعد حديثًا لدوري السوبر الصيني لمدة موسمين، قبل أن ينضم بعد عدة أشهر لنادي فانكفور الكندي الذي يشارك في الدوري الأمريكي.





مسيرته الدولية