رمضان صبحي يقود التشكيل المتوقع لمصر أمام غانا

تنتظر الجماهير المصرية، مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب غانا، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى يتأهل أول ثلاث منتخبات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.





وستقام مباراة مصر وغانا في تمام الثامنة مساءا بتوقيت مصر علي ستاد القاهرة الدولى، ومن المنتظر حضور جماهيري كبير خاصة وأن اللقاء يعد هو الفيصل في صعود المنتخب رسميا للدور نصف نهائي في حال الفوز علي غانا.





وحقق منتخب مصر الفوز علي منتخب مالي في إفتتاح البطولة يوم الجمعه الماضية بهدف دون رد سجله مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك في الشوط الأول برأسيه رائعه، بينما تعادل منتخب غانا مع نظيره منتخب غانا بهدف لكل منتخب.





ومن المتوقع أن يختار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني تشكيل الفراعنة كالأتي :





حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح ، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي

خط الوسط : أكرم توفيق، عمار حمدي، صلاح محسن، رمضان صبحى

خط الهجوم : مصطفي محمد





ويفتقد منتخب مصر الأولمبي خدمات لاعب الوسط ناصر ماهر بعد إستبعاده من البطولة بسبب الإصابة خلال مباراة مصر ومالي الأخيرة في الكتف بعد تدخل قوي.





ترتيب المجموعه الأولى قبل مباراة مصر وغانا





مصر 3 نقاط

الكاميرون نقطة

غانا نقطة

مالي دون نقاط





و يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة مالي والكاميرون قبل مباراة مصر وغانا بثلاث ساعات لتقام في الخامسة مساءا، ضمن مباريات الجولة الثانية.





شوقي غريب يدعو جماهير مصر لدعم المنتخب





طالب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الجماهير المصرية، بحضور مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام ودعم المنتخب الوطني خلال لقائاته.





وقال غريب في المؤتمر الصحفي الذى أقيم أمس :" أطالب الجماهير بالحضور مقدما لهم وعد بعدم خذلهم مثلما حدث في بطولة إفريقيا للكبار.



