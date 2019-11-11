معرض الشارقة للكتاب يستقطب 2.52 مليون زائر









أعلنته الهيئة المنظمة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، استقطاب المعرض 2.52 مليون زائر في الدورة الثامنة والثلاثون للمعرض.





وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب ”بعد مشوار استمر طيلة 11 يوما أسدلنا مساء يوم أمس الستار على 38 عاما من الإبداع المعرفي والفكري الذي اشترك في صياغته أدباء ومؤلفون ومبدعون عرب وأجانب“.





وأضاف أن ”مشروع الشارقة الثقافي الذي انطلق قبل ما يزيد على أربعة عقود توج الإمارة بلقب العاصمة العالمية للكتاب 2019 وبات اليوم راية الإمارة التي تزهو في شتى المحافل العربية والعالمية وأساس التواصل الفكري الذي نتحاور به مع شتى الثقافات واللغات حول العالم“.





عدد المشاركين في المعرض

شارك في برنامج المعرض هذا العام نحو 173 كاتبا وروائيا من 68 دولة تفاعلوا مع الزائرين من خلال 987 فعالية متنوعة توزعت بين ندوات فكرية وورش عمل وأنشطة للطفل وعروض فنية ومسرحية.





وحلت المكسيك ضيف شرف الدورة الثامنة والثلاثين إذا شاركت بجناح خاص ووفد ضم مجموعة كبيرة من الكتاب والمفكرين.





وقال العامري ”احتفينا بالمكسيك، وحضر إلينا الكثير من مبدعيها وأدباءها من مختلف الحقول، وتخاطبنا مع حضارات المايا والأرتيك، وذهبنا في رحلة نحو فنون عمرها يزيد على ثلاثة آلاف عام“.





رقم قياسي

وقالت هيئة الشارقة للكتاب إن المعرض دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية هذا العام من خلال أكبر حفل توقيع جماعي.





وقالت ”في إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها الحدث، كسر المعرض الرقم القياسي لأكبر حفل توقيع للكتاب في العالم محققا رقما قياسيا جديدا شارك فيه 1502 كاتب في حفل توقيع جماعي واحد لمؤلفات بمختلف لغات العالم، متجاوزا الرقم العالمي السابق الذي سجل في تركيا بمشاركة 1423 كاتبا في الوقت نفسه“.





واختيرت الشارقة (عاصمة عالمية للكتاب) لعام 2019 ضمن برنامج عواصم الكتاب العالمية، وهي مبادرة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قبل أكثر من 20 عاما بهدف تشجيع ودعم الأنشطة الثقافية على المستويين المحلي والعالمي.





وقال العامري ”في الدورة الثامنة والثلاثين من معرض الشارقة للكتاب، في عام لقب الإمارة العالمي، نجحنا في كسر رقم قياسي نوعي ويحمل دلالات ثمينة للثقافة العربية والإنسانية، رقم أكبر حفل توقيع للكتاب في العالم، يعبر عن تقدير الإمارة للكاتب والكتاب، ويجسد رسالة الإمارة في الانطلاق من الكتاب نحو النهضة الحضارية“.



