Advertisements
Advertisements
Advertisements

معرض الشارقة للكتاب يستقطب 2.52 مليون زائر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements


أعلنته الهيئة المنظمة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، استقطاب المعرض 2.52 مليون زائر في الدورة الثامنة والثلاثون للمعرض.

وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب ”بعد مشوار استمر طيلة 11 يوما أسدلنا مساء يوم أمس الستار على 38 عاما من الإبداع المعرفي والفكري الذي اشترك في صياغته أدباء ومؤلفون ومبدعون عرب وأجانب“.

وأضاف أن ”مشروع الشارقة الثقافي الذي انطلق قبل ما يزيد على أربعة عقود توج الإمارة بلقب العاصمة العالمية للكتاب 2019 وبات اليوم راية الإمارة التي تزهو في شتى المحافل العربية والعالمية وأساس التواصل الفكري الذي نتحاور به مع شتى الثقافات واللغات حول العالم“.

عدد المشاركين في المعرض
شارك في برنامج المعرض هذا العام نحو 173 كاتبا وروائيا من 68 دولة تفاعلوا مع الزائرين من خلال 987 فعالية متنوعة توزعت بين ندوات فكرية وورش عمل وأنشطة للطفل وعروض فنية ومسرحية.

وحلت المكسيك ضيف شرف الدورة الثامنة والثلاثين إذا شاركت بجناح خاص ووفد ضم مجموعة كبيرة من الكتاب والمفكرين.

وقال العامري ”احتفينا بالمكسيك، وحضر إلينا الكثير من مبدعيها وأدباءها من مختلف الحقول، وتخاطبنا مع حضارات المايا والأرتيك، وذهبنا في رحلة نحو فنون عمرها يزيد على ثلاثة آلاف عام“.

رقم قياسي
وقالت هيئة الشارقة للكتاب إن المعرض دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية هذا العام من خلال أكبر حفل توقيع جماعي.

وقالت ”في إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها الحدث، كسر المعرض الرقم القياسي لأكبر حفل توقيع للكتاب في العالم محققا رقما قياسيا جديدا شارك فيه 1502 كاتب في حفل توقيع جماعي واحد لمؤلفات بمختلف لغات العالم، متجاوزا الرقم العالمي السابق الذي سجل في تركيا بمشاركة 1423 كاتبا في الوقت نفسه“.

واختيرت الشارقة (عاصمة عالمية للكتاب) لعام 2019 ضمن برنامج عواصم الكتاب العالمية، وهي مبادرة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قبل أكثر من 20 عاما بهدف تشجيع ودعم الأنشطة الثقافية على المستويين المحلي والعالمي.

وقال العامري ”في الدورة الثامنة والثلاثين من معرض الشارقة للكتاب، في عام لقب الإمارة العالمي، نجحنا في كسر رقم قياسي نوعي ويحمل دلالات ثمينة للثقافة العربية والإنسانية، رقم أكبر حفل توقيع للكتاب في العالم، يعبر عن تقدير الإمارة للكاتب والكتاب، ويجسد رسالة الإمارة في الانطلاق من الكتاب نحو النهضة الحضارية“.

يذكر أن المعرض في الفترة من 30 أكتوبر تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر تشرين الثاني تحت شعار ”افتح كتابا.. تفتح أذهانا“ بمشاركة أكثر من ألفي دار نشر من 81 دولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

معرض كتب كتاب ثقافة الفجر الفني الشارقة

أخبار تهمك

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 10 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 17 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 9 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

موضوعات متعلقة

دبي تستضيف أكبر معرض للكتاب في العالم

ثلاثة ملايين كتاب في أكبر معرض للكتاب بـ"دبي"

برعاية "القاسمي".. حضور مصري في الدورة 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

تغطية خاصة على 9090 لمعرض "الشارقة" للكتاب

وزير الثقافة تشارك مع الشيخ القاسمي افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب (صور)

معرض القاهرة للكتاب يقترب من المليون ونصف في لليوم الثامن منذ افتتاحه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status