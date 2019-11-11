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عاجل .. وفاة طالبة سقطت من الطابق السادس بالمدينة الجامعية بالقاهرة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:14 ص
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بوابة الفجر
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قالت جامعة القاهرة، إن الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة، لقت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.
 
وتقدمت الجامعة، في بيان لها، منذ قليل، بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
 
وأضافت الجامعة إنه سوف تقام صلاة الجنازة غدًا على الفقيدة بمسجد مدينة الطالبات بحضور رئيس الجامعة وكل قيادات الجامعة.

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