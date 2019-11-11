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ظهير برشلونة يتحدث عن مستقبله مع الفريق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:12 ص
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فريق برشلونة
فريق برشلونة
محمد جمال
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كشف جونيور فيربو الظهير الأيسر لنادى برشلونة عن رؤيته لمستقبله خلال الفترة القادمة مع العملاق الإسبانى، بعد عدم إعتماد المدير الفني لبرشلونة أرنستو فالفيردى عليه خلال المباريات الماضيه سوي في دقائق قليله.

وتحدث اللاعب عن أنه ليس قلق حول مستقبله مع برشلونة الإسبانى خلال الفترة القادمه، وأن عليه تقديم المزيد حتي يحصل علي فرصه أساسيه خلال المباريات المقبلة.

وقال اللاعب لصحيفة " سبورت" الإسبانية، قائلاً :" يمر الكثير على وجودي هنا، وأعتقد أن الجميع بحاجة إلى التأقلم، جميع اللاعبين أنانيون ويبحثون هنا عن فرصه ، وبالتأكيد أريد اللعب أكثر خلال اللقائات، وكان من الصعب بالنسبة لي عدم المشاركة ضد ليفانتي، لكنه قرار المدرب ويجب أن أحترمه".

وأضاف: "نحن جميعا كلاعبين نحب المشاركة في المباريات باستمرار، وبالطبع لا أحب عدم وجودي في القائمة والخروج منها ، لكنني أفهم أن الظهير الذي لا يلعب يتواجد على مقاعد البدلاء ".

وحقق برشلونة فوز علي نظيره سيلتا فيجو برباعيه مقابل هدف وسجل النجم الأرجنتيني ثلاث أهداف "هاتريك" جاء الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 23 ثم سجل ليونيل ميسي هدفين من ركلات حرة في الدقائق 45 و48 وقبل نهاية اللقاء سجل سيرجيو بوسكيتش هدف البارسا الرابع في الدقيقة 85، وسجل هدف سيلتا فيجو لوكاس أولازا.

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