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رد فعل فتاة إيطالية بعد سماعها "قدام مرايتها" لعمرو دياب!

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية "قدام مرايتها" للمطرب الهضبة عمرو أديب، أكثر من 1,801,372 مشاهدة، حتى الآن.

الأغنية للشاعر تامر حسين، ووزعها عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

تعليقات الجمهور
ولم تقتصر التعليقات الإيجابية على الجمهور المصري، حيث أشاد عدد كبير من المشاهدين المنتمين لدول عربية وأجنبية بالأغنية فكتب أحدهم: "اللي بيحب عمرو دياب يقول من أي بلد أنا من المغرب"، "وكتبت أخرى: "رائعة مثل كل أغاني عمر دياب، سلام من طالبة إيطالية، اللغة العربية الجميلة".

وتقول كلمات الأغنية
"قدام مرايتها عادي بتدلع براحتها بستناها وبستعجلها تضحكلي وابصلها، تختار ألوانها تسأل عن رأيي في فستاها طب هختار ازاي وجمالها بيحلي الدنيا بحالها، تختار ألوانها تسأل عن رأيي في فستانها طب هختار ازاي وجمالها بيحلي الدنيا بحالها، دي عيوني شايفها احلى الحلوين تتقل على كيفها مين زيها مين مش عايز غيرها ولا شايف غيرها دي في نن العين".

ألبوم "أنت غير"
ومن ناحية أخرى يستعد "دياب" بوضع اللمسات الأخيرة من ألبوم "أنت غير" المقرر طرحه الأيام المقلبة، ويضم تشكيلة متنوعة من الأغاني، ومن بينهم: "بحبه"، "أنا بشتاق"، "يوم تلات"، "بعد عشرة"، "تحيرك"، "متغير" ، "قدام مرايتها" وغيرها من الأغاني.

ويتعاون "الهضبة" مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: "أحمد مرزوق، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد حمزة، محمد الكياتي، محمد يحيى، عزيز شافعي، وليد سعد، أسامة الهندي، رامي سمير، طارق مدكور".

رد فعل فتاة إيطالية بعد سماعها "قدام مرايتها" لعمرو دياب!
رد فعل فتاة إيطالية بعد سماعها "قدام مرايتها" لعمرو دياب!
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الكلمات المفتاحية

قدام مرايتها عمرو دياب الهضبة

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