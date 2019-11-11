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موعد مباراة مصر وغانا اليوم الاثنين 11/11/2019 في كأس أمم أفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مجانًا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:07 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد عصام
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يلتقي منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب مع منتخب غانا اليوم الاثنين 11 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.


موعد مباراة مصر ضد غانا :-

وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ومنتخب غانا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما سوف تقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية والتي تبث المباريات بشكل حصري مع قنوات بين سبورتس، حيث ستذاع مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 10 HD.


وكان قد نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب مالي في افتتاح البطولة بنتيجة هدف نظيف أحرزه مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك في الشوط الأول من اللقاء، وتعادل منتخب غانا مع منتخب الكاميرون بنتيجة هدف لكل هدف في إطار منافسات تلك الجولة أيضاً.


ويسعى منتخب مصر للتأهل من مجموعته كمتصدر في البطولة التي تقام على أرض مصر من يوم 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وتعد هذة البطولة هامة للغاية وأنها تؤهل إلى الأولمبياد في طوكيو المقبلة.


حيث يصعد اول ثلاث منتخبات إلى الأولمبياد مباشرة، وصرح شوقي غريب مدرب منتخب مصر بأن الفريق طموحه الوصول إلى الأولمبياد وتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.
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