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نجم الملكي يرفض 3 عروض مغرية من أجل ريال مدريد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:08 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد رفض 3 عروض في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل الاستمرار مع الملكي هذا الموسم.

وكشفت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية أن فاسكيز يرى فضل البقاء في ريال مدريد لذلك رفض ثلاث عروض مغرية من كلا من مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين وبايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن فاسكيز واثق في قدراته على الرغم من المنافسة الكبيرة على مركز الجناح الأيمن بينه وبين رودريجو جوس وجاريث بيل وفينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز هذا الموسم.

وذكرت الإذاعة الإسبانية أن فاسكيز شارك مع ريال مدريد أمس حتى الدقيقة 81 أمام إيبار في المباراة التي انتهت بفوز الملكي برباعية نظيفة في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني وحصل في ركلة جزاء تصدى لها زميله الفرنسي كريم بنزيما.

وهاجمت صحيفة ماركا الإسبانية في أغسطس الماضي جماهير ريال مدريد بسبب هجومها على جناح الفريق لوكاس فاسكيز الذي واجه الكثير من الانتقادات بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وتعرض لوكاس فاسكيز الذي يعتبر من الأعمدة الرئيسية للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني لانتقادات لاذعة وقوية من الجماهير البيضاء بسبب تدهور مستواه.

وسخرت الصحيفة الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي منتقدي لوكاس فاسكيز مؤكدة أنه سيء للغاية لدرجة أن زين الدين زيدان يثق به ويضعه دائماً في الملعب، حيث لعب مع ريال مدريد 185 مباراة وتم استدعائه لمنتخب إسبانيا من قبل فيسينتي ديل بوسكي وجولين لوبيتيجي وشارك في يورو 2016 وكأس العالم بروسيا 2018 ثم جاء سانتياجو سولاري إلى النادي الملكي وقرر الاعتماد عليه قبل أن يعود زيدان الذي يدفع به بصفة مستمرة وهذه عوامل تؤكد أنه لاعب سيء بالفعل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن يمكن أن لوكاس فاسكيز ليس له مكاناً في ريال مدريد وهناك من يدعي أن وقته انتهي داخل قلعة السانتياجو برنابيو ولكن هناك فرق كبير بين ذلك والسخرية منه كلاعب فهو لا يبخل نهائياً بمجهوده من أجل الفريق وعدم الاحترام الواضح غير مقبول نهائياً ولا بأس أن مطالبة لوكاس فاسكيز يجب أن يرحل ولكن مدربه يعتقد أنه لاعب دائماً ما يبذل قصارى جهده.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لوكاس فاسكيز يبذل قصارى جهده في كل مباراة يخوضها مما جعل جميع المدربين يتمسكون ببقائه داخل نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد ولا يشكو نهائياً عندما لا يشارك بصفة مستمرة وهذه أشياء تجعل المدرب سعيداً للغاية.

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