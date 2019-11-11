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مصدر بالآثار يكشف تفاصيل نقل توابيت خبيئة العساسيف من الأقصر للقاهرة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:56 ص
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال عبد الجواد عبد الباري كبير مفتشين بوزارة الأثار، إن نقل توابيت خبيئة العساسيف تم من خلال فريق عمل متكامل.

وأشار عبد الباري، إلى أن فريق العمل يتكون من أخصائيين ترميم، ومتخصصين فى النقل من المتحف الكبير، وبعد إتمام عملية التغليف المتقن لضمان سلامتها تم إيداعها في المخزن المتحفي.

وأضاف أن النقل تم بواسطة شاحنتين مجهزتين وتحت حراسة أمنية مشددة مشكلة من شرطة السياحة والأثار بقيادة الرائد محمد بهجت رئيس قسم شرطة السياحة والأثار بالقرنة، ومباحث الأثار والأمن العام وبالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.

وعن مقر التوابيت الأخير قال إنها ستستقر في معمل ترميم الأخشاب بالمتحف المصري الكبير، وذلك لإجراء عملية التعقيم اللازمة ومعالجة أماكن الضعف فيها قبل إجراء عملية الترميم الدقيق عليها تمهيدًا لعرضها بقاعة خاصة بقاعة تحت اسم "خبيئة العساسيف" بالمتحف الكبير

وكانت وزارة الأثار قد أعلنت عن كشف خبيئة العساسيف بحضور وزير الأثار والدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفى وزيري وقيادات محافظة الأقصر الشعبية والرسمية. 

وبدأت القصة الأحد 13 أكتوبر عندما علمت الفجر من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.

وزير الأثار والأمين العام في الأقصر
وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد.

ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة
علمت الفجر أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها.

مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة
وأعلن وزير الأثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر.

ارتفاع عدد التوابيت إلى 30 تابوتًا 
وفي صباح اليوم الثلاثاء توالت بيانات وزارة الأثار تفيد أن عدد التوابيت 30 تابوتًا مع صور من داخل الموقع، وخي توابيت خشبية ملونة ترجع لعصر الأسرة 22
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