أحمد مرتضي منصور يكشف سر تألق ثنائي الزمالك مع المنتخب الأولمبي

علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أداء لاعبي المنتخب الأولمبي خلال أمم إفريقيا الأخيرة، للناشئين والتي تسضيفها مصر.





وقال نجل رئيس الزمالك، أنه كان يتوقع تألق كل محمد صبحي ومصطفى محمد لاعبي الفريق الأبيض مع المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.





وواصل منصور :"توقعت تألق الثنائي مع المنتخب الأوليمبي خلال منافساتأمم إفريقيا الحالية، الثنائي يمتلكان إمكانيات عالية ولديهما طموح كبير خلال تلك البطولة".





وأكمل منصور حديثه: "ما قدمه اللاعبان أمام مالي مجرد بداية وانتظروا منهما الكثير في باقي الجولات، من البطولة القارية التي تقام في مصر".





ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الأوليمبي نظيره الغاني اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.





ويقدم لاعبي الزمالك مستوى جيد مع المنتخب الاوليمبي، حيث تألق الثنائي مع الفراعنة في لقاء مالي بافتتاح البطولةوالذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، في الوقت الذي تألق فيه محمد صبحي بشكل كبير.





ومن المتوقع مشاركة الثنائي محمد وصبحي، في مواجهة غانا الليلة، في ثاني جوالات المجموعة الأولي، والتي يحتضنها استاد القاهرة، بمنافسات المجموعة الاولي التي يحتل المنتخب المصري صدارتها بثلاثة نقاط، وبفارق نقطتين عن غانا والكاميرون.





وينتظر المتابعون أن يقدم اللاعبان مستوي قوي خلال مواجهة اليوم، من أجل المساهمة في حسم الصعود، من المباراة الثانية ودون اللجوء لأي حسابات أخري، تعقد موقف المنتخب الوطني المصري في الصعود لنصف نهائي البطولة المؤهلة لطوكيو 2020.