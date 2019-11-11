Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد مرتضي منصور يكشف سر تألق ثنائي الزمالك مع المنتخب الأولمبي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
Advertisements
مصطفي محمد
مصطفي محمد
السيد علي
Advertisements
علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أداء لاعبي المنتخب الأولمبي خلال أمم إفريقيا الأخيرة، للناشئين والتي تسضيفها مصر. 

وقال نجل رئيس الزمالك، أنه كان يتوقع تألق كل محمد صبحي ومصطفى محمد لاعبي الفريق الأبيض مع المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

وواصل منصور :"توقعت تألق الثنائي مع المنتخب الأوليمبي خلال منافساتأمم إفريقيا الحالية، الثنائي يمتلكان إمكانيات عالية ولديهما طموح كبير خلال تلك البطولة".

وأكمل منصور حديثه: "ما قدمه اللاعبان أمام مالي مجرد بداية وانتظروا منهما الكثير في باقي الجولات، من البطولة القارية التي تقام في مصر".

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الأوليمبي نظيره الغاني اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

ويقدم لاعبي الزمالك مستوى جيد مع المنتخب الاوليمبي، حيث تألق الثنائي مع الفراعنة في لقاء مالي بافتتاح البطولةوالذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، في الوقت الذي تألق فيه محمد صبحي بشكل كبير.

ومن المتوقع مشاركة الثنائي محمد وصبحي، في مواجهة غانا الليلة، في ثاني جوالات المجموعة الأولي، والتي يحتضنها استاد القاهرة، بمنافسات المجموعة الاولي التي يحتل المنتخب المصري صدارتها بثلاثة نقاط، وبفارق نقطتين عن غانا والكاميرون.

وينتظر المتابعون أن يقدم اللاعبان مستوي قوي خلال مواجهة اليوم، من أجل المساهمة في حسم الصعود، من المباراة الثانية ودون اللجوء لأي حسابات أخري، تعقد موقف المنتخب الوطني المصري في الصعود لنصف نهائي البطولة المؤهلة لطوكيو 2020. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب الأولمبي مصطفي محمد كاني جممعه اليوم الزمالك الاهلي أحمد مرتضي منصور

أخبار تهمك

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 8 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 8 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 8 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 8 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

المنتخب الأولمبي ينهي مرانه الأول على استاد القاهرة قبل إنطلاق أمم إفريقيا

قبل انطلاق أمم إفريقيا.. كل ما قدمه شوقي غريب مع المنتخب الأوليمبي (أرقام)

رمضان صبحي يقود التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي أمام مالي

كورة أون لاين elfra3na مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر egypt vs MALI يلا شوت BEINSPORT مفتوحة

تابع لايف EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر بدون Livehd7 كورة لايف plus رابط ماتش مصر koooragoal

رمضان صبحي ومصطفي محمد أسلحة مصر أمام مالي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status