كيف تحصل شركات مكافحة الحشرات على أرقام المواطنين؟.. القومي للاتصالات يُجيب



علق الدكتور حسام عبد المولى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على تغريم إحدى شركات مكافحة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة، قائلًا إنهم يحصلون على بيانات الأشخاص من البنوك وشركات الاتصالات، من العملاء الذين حساباتهم كبيرة، أو فواتيرهم عالية.



وأضاف "عبد المولى"، خلال مداخلة تليفونية برنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن هذه الشركات تحصل على المعلومات بشكل غير رسمي، مؤكدًا أنها قضية كبيرة.



وأشار إلى أنهم يركزون على شريحة معينة؛ تستطيع أن تدفع تكلفة الخدمة التي تقدمها لهم، لافتًا إلى أن هذا الحكم كان أيضًا بسبب إنشاء شبكة اتصالات غير مشروعة، بالإضافة إلى الحصول على بيانات عن المواطنين.

