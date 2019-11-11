Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف تحصل شركات مكافحة الحشرات على أرقام المواطنين؟.. القومي للاتصالات يُجيب

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

علق الدكتور حسام عبد المولى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على تغريم إحدى شركات مكافحة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة، قائلًا إنهم يحصلون على بيانات الأشخاص من البنوك وشركات الاتصالات، من العملاء الذين حساباتهم كبيرة، أو فواتيرهم عالية.

وأضاف "عبد المولى"، خلال مداخلة تليفونية برنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن هذه الشركات تحصل على المعلومات بشكل غير رسمي، مؤكدًا أنها قضية كبيرة.

وأشار إلى أنهم يركزون على شريحة معينة؛ تستطيع أن تدفع تكلفة الخدمة التي تقدمها لهم، لافتًا إلى أن هذا الحكم كان أيضًا بسبب إنشاء شبكة اتصالات غير مشروعة، بالإضافة إلى الحصول على بيانات عن المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شركات مكافحة الحشرات توك شو تنظيم الاتصالات تغريم شركات مكافحة الحشرات اخبار مصر

أخبار تهمك

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 10 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 11 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 17 ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 9 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2019 من المصرية للاتصالات

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2019 وطرق السداد عبر هذا الرابط

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2019 و طرق السداد.. رفع سعر مصاريف التركيب من 50 إلى 150 جنيها

المحكمة الاقتصادية تقضي بغرامة 900 ألف جنيه على إحدى شركات إبادة الحشرات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status