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"تَحطم الخلايا".. 3 معلومات خطيرة عن المرض الجلدي الذي أصاب رامي جمال
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
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حامد محمود
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فاجأ المطرب رامي جمال، جمهوره بإصابته بمرض جلدي "البهاق، مشيرًا إلى أنه بات أمام خيارين لا ثالث لهما إما اعتزال الفن، أو تقبل الجمهور وضعه الحالي بعد إصابته بمرض جلدي "البهاق".
وينشر"الفجر الفني" معلومات عن مرض البهاق بحسب موسوعة ويكيبديا الشهيرة.
1- البهاق (بالإنجليزية: Vitiligo) أحد الأمراض الجلدية المنتشرة في العالم ويعرف تحديداً بزوال اللون الطبيعي للجلد على شكل بقع بيضاء واضحة في الجلد، وقد يكون شاملًا للجسم كله كما قد يكون في مكان واحد.
2- تتكون البقع التي تشكل مرض البهاق بسبب فقدان الخلايا الملونة التي تنتج مادة الميلانين، والتي توجد بشكل أساسي طبيعي في الجلد وفي حويصلات الشعر والفم(أي الشفاه) والعيون (لون العينين) وبعض من الأجزاء العصبية المركزية، وتعتبر كمية ونوعية خلايا الميلانين هي العنصر المحدد للون الجلد والشعر والعيون التي تميز الناس عن بعضهم البعض.
3- البهاق هو خلل صبغي ينتج عن تحطم الخلايا القتامينية (بالإنجليزية: melanocytes) وهي الخلايا التي تنتج الصبغة في الجلد، الأغشية المخاطية (الأنسجة التي تبطن داخل الفَم والأنف والمناطق الجنسية والإخراجية)، وشبكيّة العين (وهي الطبقة الداخلية في مقلة العين). كنتيجة لتحطم هذه الخلايا، تظهر رقع بيضاء على أجزاء مختلفة من الجلد على الجسم. حتى الشعر الذي ينمو في المناطق المصابة يبيض في العادة
رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق
كان رامي جمال كتب في منشور له عبر "فيسبوك": "فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها یا لإما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب".
وأضاف: "الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشكركم في حياة فنان".
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