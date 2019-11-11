Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تحذر : هذه المنطقة ستشهد سيول اليوم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:17 ص
Advertisements
سيول
سيول
Advertisements

شهدت مصر الأيام الماضية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلا، وفي إطار الخدمات المقدمة نستعرض أخبار طقس اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019.


حيث نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2019، على محافظات مصر.


وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس اليوم الإثنين معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.


وتقل في الشبورة المائية الكثيفة، وتصل إلى حد الضباب شمالًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار جنوبًا عند حلايب وشلاتين تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، وأن الرياح شمالية شرقية معتدلة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس الاثنين سقوط أمطار حالة الجو توقعات الأرصاد اخبار الطقس اليوم أخبار اليوم

أخبار تهمك

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 8 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 9 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 8 ساعات

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 8 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 8 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

هل سيشهد طقس الـ72 ساعة المقبلة أمطار غزيرة ورياح شديدة؟.. الأرصاد توضح

عاجل| طقس الـ72 ساعة المقبلة ملييء بالمفاجآت.. الأرصاد تصدر بيان هام

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة (بيان بالدرجات)

الأرصاد تكشف عن طقس الغد.. وتحذر: شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على هذه الأماكن

الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status