عميد معهد القلب السابق: 100 ألف مصري يموت بشكل مفاجئ كل عام

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن كثرة الموت المفاجئ خلال الفترة الأخيرة علامة من علامات الساعة، معقبًا: "ما تلقلوش أنا شيخ ودوريش، دا الرسول اللي قال كده".



وتابع عميد معهد القلب السابق، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن عدد الموتى بشكل مفاجئ في أمريكا يقدر بـ300 ألف في العام، وهذا يعني أن هناك أمريكي، يموت كل يوم بشكل مفاجئ، وفي مصر يقدر عدد الموتى بشكل مفاجئ تقريبًا 100 ألف في العام، وهذه ظاهرة تستحق الدراسة.



وأشار إلى أن الموت المفاجئ هو الغير متوقع، ويحدث نتيجة تدهور شديد في الحالة الصحية، مشيرًا إلى أن الموت القلبي المفاجئ يحدث نتيجة اختلال في كهرباء القلب، يعقبه توقف القلب.

