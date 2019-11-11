حقيقة العثور على مومياء أبو الهول (فيديو)

برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن الوزير أخبرهم أن الاكتشاف عبارة عن بعض الحيوانات المحنطة من بينهم أحد الحيوانات الغريبة الشكل؛ مومياء لحيوان حجمه كبير ومن الممكن أن يكون لبؤة أو أسد أو فهد، أو شيتا، متابعًا: "وزير الآثار قالهم لسه الكلام سابق لأوانهم لغاية ما نعمل أشعة مقطعية لمعرفة تفاصيل الحيوان لأنه يبدو غريبًا".



وأكد أن وزير الآثار لن يعلن عن اكتشاف أبو الهول، معلقًا: "الصحفي حب يجود وقال أبو الهول"، مؤكدًا أن الرأس حيوانية والجسد حيواني، وليس مثل أبو الهول.





كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حقيقة تصريح وزير الآثار حول قرب الإعلان عن اكتشاف آثري يرجح أنه مومياء "أبو الهول" الحقيقي، موضحًا أن وزير الآثار كان في افتتاح الملك توت عنخ آمون في لندن في بداية فبراير، وبعض الصحفيين سألوه عن الآثار المصرية، والوزير أبلغهم أن هناك اكتشف قريب في منطقة سقارة.وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة تليفونية