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مُتصلة تتغزل في الرجل الأصلع.. وعمرو أديب: بترفعي روحي المعنوية (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قالت متصلة تدعى لويزا، إن الزوج الأصلع هو من يجعل الحياة الزوجية سعيدة، حيث أنه إنسان زكي جدا، معلقة: "زوجي أصلع وسعيدة جدا في حياتي الزوجية، وربنا يخلهولي، ويخلي أي رجل أصلع في الدنيا".

ومن ناحيته عقب الإعلامي عمرو أديب، "الطعاني"، خلال فقرة "إسأل رجاء" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "إنتي بترفعي روحي المعنوية والله"، لترد المتصلة: "الزوج الأصلع أول ما بيدخل بيته بيبص في عين زوجته يعرف إن كانت مبسوطة ولا لاء".

لتعقب الفنانة رجاء الجداوي ضاحكة: "بس أبو شعر كويس بردو"، فقاطعها "أديب"، "لا أبو شعر القصة هتنزل على عينه مش هيشوف زوجته زي الأصلع.. دي نظرية الزوج الأصلع".
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الكلمات المفتاحية

عمرو أديب توك شو إم بي سي مصر

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