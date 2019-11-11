ابنة شقيقة المطربة صباح: الشحرورة كانت تعشق التفاؤل (فيديو)



قالت جانوا ابنة شقيقة المطربة صباح، في ذكرى مولد الشحرورة اليوم، إن الفنان الراحلة كانت تعشق التفاؤل والفرح ومعظم أغانيها كانت مفرحة، رغم أنها كانت من الأشخاص الذين عانوا في الصغر كثيرًا.



وأضافت "جانوا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الأحد أن صباح كانت ترمي وراء ظهرها كافة المشاكل، متابعة: " دايمًا كانت بتقولنا قبل ما تجولي إقلعوا مشاكلكم برا وتعالوا أنا مش عايزة مشاكل، عايزة أتكلم عن حاجات فييها إيجابيات وحاجات حلوة".

وأشارت إلى أن الشحرورة استمرت في حبها للحياة وتفاؤلها حتى أيام مرضها الأخير، وكانت سعيدة لعمل مسلسل يحكي قصة حياتها، خاصة أنها السابقة الأولى من نوعها، أن يجسد حياة شخص وهو مازال حيا، وكانت تحب كارول سماحة



وتابعت: " كانت على علاقة طيبة بفناني الجيل القديم؛ محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، مديحة يسري، فايزة أحمد، وردة وشادية، وتكوينها صداقة طيبة مع سهير شلبي وأحمد سمير وبوسي شلبي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز وشهيرة، من الجيل الجديد".

