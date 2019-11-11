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تسجيل صوتي يكشف تدخل أردوغان في السياسة الإعلامية (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:28 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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عرضت الإعلامية ريهام إبراهيم، تسجيل صوتي نشرته منصات تركية يكشف تدخل الرئيس التركي رجب طب أردوغان في السياسة الإعلامية للقنوات.

ووفقا للفيديو الذي بثه ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، مساء الأحد، التسجيل الصوتي يتضمن مكالمة بين "أردوغان" عندما كان رئيس وزراء، ورئيس قناة "24 تي في" عاكف باقي

وانتقد "اردوغان " خلال المكالمة أداء المذيعين فيها، وألمح بطردهم، قائلًا لرئيس القناة: "لماذا تشكلون مثل هذا الكادر"
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