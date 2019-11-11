تفاصيل عودة السيادة الأردنية على ملحقي الغمر والباقورة (فيديو)

هنأ نضال الطعاني، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأردني، الأمة العربية بعودة ملحقي الغمر والباقورة باتفاقية السلام مع إسرائيل، وفرض السيادة الأردنية على المنطقتين، موضحا أن هذا القرار كان على رأس أولويات الملك عبدالله الثاني.



وأشار "الطعاني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب يبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك انسجام وتطابق وتوافق أردني حول القرار، حيث أبلغت الأردن دولة الكيان الصهيوني عبر وزارة الخارجية الأردنية بعودة هذه الأرض إلى السيادة الأردنية.



وأوضح أن هذه الأرض متميزة جدا من الناحية الزراعية، والمياه بها غزيرة، ويتم زراعة كافة المحاصيل فيها، فهى أرض منتجة من الطراز الرفيع، مضيفا أن عملية السلام الآن كاملة في مهب الريح، ولهذا أصر الملك الأردني على عودة هذه الأرض بأي ثمن كان.

