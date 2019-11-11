ريم البارودي تتألق في جلسة تصوير جديدة (صورة)





آراء متابعيها على إطلالتها الجديدة



أعمال ريم البارودي



ريم البارودي تحقق نجاحًا كبيرًا بدورها في "قيد عائلي"











خضعت الفنانة ريم البارودي، لجلسة تصوير جديدة أشعلت بها السوشيال ميديا، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة الخاصة بها، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.وظهرت ريم بمكياج ذو ألوان غامقة وثقيل، ما أضفى طابعًا خاصًا على إطلالتها وهو بأنامل خبير التجميل عبدالله الرفاعي، وارتدت ريم فستان باللون الأسود، واعتمدت تسريحة شعر مجعد وتركته منسدلا على كتفيها.وأثارت ريم البارودي ضجة كبيرة بين صفوف متابعيها بصورها الجديدة، حيث انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها وجاءت كالتالي "جميلة، صورة عالمية، المكياج مغيرك خالص، بموت في جمالك، قمر الانستجرام، منورة، اي السكر دا يناس".وشاركت الفنانة ريم البارودي في العرض المسرحي جوازة مرتاحة وهو من بطولة: ريم البارودى وأحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، وهو من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، وإنتاج حسام الشاذلى.وحققت ريم البارودي نجاح منقطع النظير بعد مشاركتها في مسلسل قيد عائلي، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.