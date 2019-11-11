التنمية المحلية: 65% من شكاوى المواطنين تتمحور حول القمامة (فيديو)



قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن فرق الرصد والتفتيش والمتابعة التابعة لوزارة التنمية المحلية تقوم بمهامها في كل الوحدات المحلية بالمحافظات والقرى؛ لرصد شكاوى المواطنين والتحقق من حلها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظات، لافتا إلى أن شكوى المواطن تكون مسجلة، ويتم التواصل مع المواطن عقب حل المشكلة لسؤاله عنها.



وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الأحد، أن مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة تتلقى الشكاوي عبر "الواتس ساب" أو فيديو، وبعد حل المشكلة تنزل فرق إلى أماكن الشكاوي لتأكد من حلها، لافتا إلى أن المبادرة تلقت ما يفوق الـ80 ألف رسالة خلال 12 شهرًا.



وتابع مساعد وزير التنمية المحلية أن 65% من شكاوى المواطنين تتمحور حول مشكلة القمامة وإزالة آثارها، متابعا: بإمكان المواطن تقديم الشكوى إما عن طريق الخط الساخن (15330) أو عبر صفحة "صوتك مسموع" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو عبر تطبيق "واتس آب" على رقم (01150606783).

