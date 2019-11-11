Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف .. هل سيحصل الموظفين على إجازات آخرى في 2019

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

انتهت أمس الأحد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2019، وحصل الموظفين على إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث يحتفل العالم الإسلامي في 12 ربيع الأول من كل عام بذكرى المولد النبوي الشريف، ويعتاد المصريون على توزيع حلوى المولد النبوى بهذه المناسبة العظيمة.


هل سيحصل الموظفين على إجازات أخرى في 2019

ويعود الموظفين اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019 إلى أعمالهم مرة أخرى، بعد أن حصلوا على إجازة يوم الأحد بمناسبة المولد النبوي الشريف، ولكن هل سيحصل الموظفين على إجازات باقي هذا العام بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف.


وبانتهاء إجازة المولد النبوي الشريف 2019 تنتهى بذلك الإجازات الرسمية التي ستمنح للموظفين والعمال في القطاع الخاص، باعتبارها كانت آخر إجازة هذا العام، وهو ما يعتبر صدمة للموظفين حيث سيظلون شهر ونصف دون أي إجازات رسمية سوى إجازاتهم الأسبوعية.


احتفال المصريين بالمولد النبوي

يذكر أن المصريين احتفلوا بالمولد النبوى الشريف إقامة حفلات الذكر وتوزيع الحلوى والتى تعتبر عادة مصرية يحرص عليها المصريون ويتورثونها جيلا بعد جيل، وتتنوع أسعار حلاوة المولد من مكان إلى أخر بحسب المواد الخام المصنوعة منها، وبحسب المكان الذي يتم شرائها منه.


وحدة وطنية 

وانخفضت أسعار المولد هذا العام عن الأعوام الماضية بعدما شهدت ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، ولكن المصريين يقبلون على شراء الحلوى، وهناك ظاهرة لا نجدها في أي دولة أخرى وهي مشاركة المسيحيين للمسلمين بتوزيع الحلوى عليها وهو ما يعبر عن الوحدة الوطنية، وشاهدنا الأيام الماضية مجموعة من المسيحيين يوزعون الحلوى على المسلمين في سمفونية يعزفها الشعب المصري تعبر عن الوحدة الوطنية وأننا نسيج واحد لن يفترق أبدا.          

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المولد النبوي الشريف 2019 المولد النبوي الشريف اجازة المولد النبوي بالبنوك إجازة المولد النبوي الشريف إجازات رسمية في 2019 إجازات 2019

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

عاجل.. رامي جمال يعلن إصابته بمرض خطير: "كل يوم بيزيد"

منذ ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 7 ساعات

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 7 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 8 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

آخرهم إجازة رسمية للموظفين..كيف استعدت الدولة للاحتفال بالمولد النبوي؟

إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد النبوي بالجيزة (فيديو)

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019 في مصر

حلاوة المولد النبوي..عيد بطعم السكر (صور)

"شعبة الحلاويات" تكشف أسباب عدم تراجع أسعار حلاوة المولد النبوي 2019

مظاهر الاحتفال بإجازة المولد النبوي الشريف في محافظات مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

09:18 م

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status