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بالفيديو.. ملخص مباراة يوفنتوس ضد ميلان وغضب رونالدو العارم بعد استبداله

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:28 ص
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لحظة خروج رونالدو اليوم
لحظة خروج رونالدو اليوم
الفجر الرياضي
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إستطاع الفريق الاول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي تحقيق الفوز على ضيفه ميلان، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "تورينيو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

وحسم اليوفي مواجهة ميلان، بهدف نظيف، سجله الدولي الارجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 77 من زمن المباراة، دون أن يتمكن الروسونيري من تعديل النتيجة في باقي أحداث المباراة، ليحسم اليوفي الديربي لصالحه.

وعلى غير المؤلوف قام ماوريسيو ساري بتغيير هداف الفريق البرتغالي كرستيانو رونالدو، ليؤكد أن اليوفي أصبح في طريقة للتضحية بكريستيانو رونالدو أو ماوريسيو ساري مدرب اليوفي، التغير أزعج الدون كثيراً وجعله يخرج غاضبًا متجها إلى غرف الملابس رافضًا الجلوس على مقاعد البدلاء.

وتعد هذه اللقطة الجدلية الثانية بين رونالدو وساري على التوالي، بعدما استبدله في المباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا.

رفع يوفنتوس 32 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، متفقًا على إنتر ميلان صاحب الـ31 نقطة، بينما تجمد رصيد ميلان في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

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