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"حبيب الملايين وأنا أولهم".. هكذا أرسل أحمد حلمي كلماته لعمرو دياب (صورة)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:56 ص
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اسماء زقزوق
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حرص الفنان أحمد حلمي على حضور حفل الفنان المصري العالمي عمرو دياب والذي أقسم منذ أيام في السعودية على هامش فعاليات موسم الرياض في انطلاقته الأولى والتي شهدت عدداً من الاحتفالات الفنية المميزة سواء الدرامية أو المسرحية أو السينمائية.

ونشر أحمد حلمي، صورة له تجمعه مع الهضبة عمرو دياب، وعلق عليها وكتب "حبيب الملايين وأنا أولهم".
 
إلتقطت الصورة على متن إحدى الطائرات الخاصة، ومن المتوقع أن تكون أثناء فترة عودتهما إلى أرض مصر عقب إنتهاء الحفل الضخم الذي أحياه عمرو دياب وحقق نجاح ساحق كعادته.

حيث إلتقط عددًا من الماشهير صورًا مع الفنان عمرو دياب أثناء حضورهم الحفل ومن أبرزهم الإعلامي المصري عمرو أديب والفنان أحمد حلمي.

تفاصيل حفل عمرو دياب في السعودية
أقيم الحفل الضخم الذي أحياه الفنان عمرو دياب يوم الخميس الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، حرص على حضور الحفل الإعلامي عمرو أديب، الذي حرص علي صعود خشبة المسرح وأجري حدث مع الفنان عمرو دياب عم أبرز طقوسه واستعداداته التي يمارسها قبل أي حفل يحيه.

شهد الحفل حضور كبير من الجماهير، حيث حضر أكثر من ثلاثون ألف متفرج، وأقيم الحفل على خشبة مسرح في وسط العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، قدم الفنان عمرو دياب باقة متنوعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل وتصفيق وحماس شديد من الجمهور.

أغنية أول يوم فى البعد
طرح الفنان عمرو دياب منذ أيام أغنية أول يوم في البعد والتي حققت نجاحاً كبيراً نسب مشاهدة مرتفعة حيث تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على تطبيق أنغامي، كما حققت نسب استماع كبيرة عبر موقع "يوتيوب".

كما تصدرت أيضاً قائمة الأكثر بحثاً عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، محتلة المركز الأول في مراكز البحث من قبل الرواد، ذلك عقب صدور الأغنية بساعات قليلة، لتثبت بذلك سلسلة الناجحات المتتالية لكل أغنية يصدرها النجم عمرو دياب في ألبوم "أنا غير".

أغنية "أول يوم فى البعد" من كلمات الشاعر أحمد الماكي، ومن تلحين محمدي، وتوزيع الموسيقي جاء بلمسات أسامة هنيدي.

ألبوم "أنا غير"
يعد ألبوم "أنا غير" من أحدث ما قدمه الفنان عمرو دياب علي الساحة الغنائية، ولم يتم تقديمه دفعة واحدة، ولكن قدمه بشكل متقطع وطرح أغنية كل فترة، وحققت جميع الأغنيات التي طرحت نجاح ساطع.

تم تقديم الأغنيات على فترات متباعدة وهم "أنا غير، يوم تلات، بحبه، تخيرك، متغير، قدام مرايتها، أول يوم فى البعد"، لاقت هذه الأغنيات إعجاب الكثير من جماهير الهضبة في كل مصر داخل مصر أو خارجها.


"حبيب الملايين وأنا أولهم".. هكذا أرسل أحمد حلمي كلماته لعمرو دياب (صورة)
"حبيب الملايين وأنا أولهم".. هكذا أرسل أحمد حلمي كلماته لعمرو دياب (صورة)
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