بشير عبدالفتاح: العلاقات التركية القطرية عبارة عن زواج مصلحة مؤقت

قال بشير عبد الفتاح، الخبير بالشأن التركي، إن العلاقات التركية القطرية عبارة عن زواج مصلحة مؤقت، ليس طويل الأمد، لافتَا إلى أن هذه العلاقات اضطرارية، لأنها غير مبنية على تكافؤ من أي نوع، فأنقرة تبتز قطر ماليًا بصورة مستمرة.



وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، ومؤخرًا قام أمير قطر بضخ 20 مليار دولار في محاولة لانقاذ الاقتصاد التركي، لكن في نهاية المطاف قطر هي أداة في يد أنقرة، لخدمة المشروع التركي في المنطقة.



ولفت إلى أن قطر دولة قزمية، وهذا النوع من الدول يواجه أزمة إذا كان متطلع للعب دور أكبر من حجمه، مشيرًا إلى أن قطر تعمل على تحويل الثورة الطائلة التي تمتلكها إلى اكسبها دور سياسي في المنطقة، وقد تقبل بأن تكون شوكة في ظهر الدول العربية للقيام بهذا الدور.

