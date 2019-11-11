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الصحة: سنلتقي مع وفد من نقابة الأطباء لمناقشة نظام التكليف الجديد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:54 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد محي، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، إنه ناقش مع أحد أعضاء نقابة الأطباء نظام تكليف الأطباء الجديد، وكان في منتهى السعادة بهذا النظام، فضلا على أنه سيلتقي الاثنين مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ووفد نقابي معه لمناقشة النظام الجديد.

وأشار "محي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب يبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن النقابة معترضة على اللا شيىء، حيث أنهم يقولون أنهم لا يعرفوا تفاصيل النظام، لافتا إلى أن وزيرة اللصحة عرضت النظام الجديد في مؤتمر صحفي.

وأضاف أن النظام الجديد يتلخص في تدريب الأطباء، بحيث يكون تدريب وتعليم الطبيب منذ اليوم الأول لتكليفه، وذلك مثل دول العالم، حيث أن النظام الجديد سيوفر نحو 3 سنوات من عمر الطبيب الوظيفي حتى يكون أخصائي، كما سيضمن النظام وجود حوافز عادلة للأطباء.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الأطباء توك شو التكليف

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