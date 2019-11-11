في أول ظهور إعلامي .. رسالة مؤثرة من شقيق هيثم أحمد زكي (فيديو)



وأشاد "عز الدين"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، بشقيقه، قائلًا: "هيثم كان قوي وشخصيته صلبة، وفخور بيه ونفسي أبقي زيه"، لافتًا إلى أنه سيزور قبره.



وأضاف أنه لا يستطيع الذهاب إلى شقته للحصول على متعلقات شقيقه الشخصية حاليًا، متابعًا: "كنت بشعر بالفخر دايمًا تجاهه، وبتابع كل أعماله"، لافتًا إلى أنه لم يكن يعلم أن شقيقه يتناول المكملات.



ووجه شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، رسالة إلى شقيقه، قائلًا: "سنلتقي في مكان آخر مرة أخرى".



قال رامي عز الدين، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته، إن شقيقه هيثم كان يشتكي دائمًا من إصابته بالصداع، ومن عدم قدرته على النوم.