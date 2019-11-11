Advertisements
Advertisements
Advertisements

في أول ظهور إعلامي .. رسالة مؤثرة من شقيق هيثم أحمد زكي (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:42 ص
Advertisements
رامي عز الدين
رامي عز الدين
أمنية فوزي
Advertisements
قال رامي عز الدين، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته، إن شقيقه هيثم كان يشتكي دائمًا من إصابته بالصداع، ومن عدم قدرته على النوم.

وأشاد "عز الدين"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، بشقيقه، قائلًا: "هيثم كان قوي وشخصيته صلبة، وفخور بيه ونفسي أبقي زيه"، لافتًا إلى أنه سيزور قبره.

وأضاف أنه لا يستطيع الذهاب إلى شقته للحصول على متعلقات شقيقه الشخصية حاليًا، متابعًا: "كنت بشعر بالفخر دايمًا تجاهه، وبتابع كل أعماله"، لافتًا إلى أنه لم يكن يعلم أن شقيقه يتناول المكملات.

ووجه شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، رسالة إلى شقيقه، قائلًا: "سنلتقي في مكان آخر مرة أخرى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة احمد زكي هيثم احمد زكى توك شو الفنان هيثم احمد زكي اخبار مصر احمد زكى

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رامي جمال يعلن إصابته بمرض خطير: "كل يوم بيزيد"

منذ ساعة و 28 دقيقة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف .. هل سيحصل الموظفين على إجازات آخرى في 2019

منذ 34 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 7 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 8 ساعات

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

موضوعات متعلقة

خبر وفاة هيثم أحمد زكي يتصدر تريندات جوجل اليوم الخميس

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

هيثم احمد زكي Haitham ahmed zaki.. لقطات من حياة ضحية الوحدة (فيديو)

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

عاجل.. رد فعل الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي لحظة علمه بنبأ وفاته

عاجل.. تعرف على مكان إقامة عزاء هيثم أحمد زكي اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status