بفحص عذرية.. نجم شهير يطمئن على ابنته (صورة)







ما فعلة المغني الشهير، أثار صدمة معجبيه ومحبيه بتصريحاته الأخيرة خلال لقاء له في البرنامج الإذاعي "Ladies Like Us"، حيث أكَّد على أهمية بقاء ابنته المراهقة عذراء وعدم ممارستها الجنس؛ لذلك يرافقها لمواعيد فحوصاتها النسائية ليتأكد أن غشاء البكارة لم يفض بعد، وقال: "يمكنني القول أن في عيد ميلادها الـ18، لم يفض غشاء بكارتها".



وأوضح أنهما يتطرقان للحديث حول الجنس، وتابع: " ديجة تبلغ من العمر 18 عامًا، وقد تخرجت للتو من المدرسة الثانوية، وهذه السنة الأولى لها في الجامعة. نعم، لم نجري نقاش حول الجنس فحسب، بل أجرينا زيارات سنوية إلى أطباء النسائية لفحص غشاء البكارة".



في البداية اعتقدت مقدمات البرنامج "نازانين ماندي" و"ناديا محمد" أن الأمر مجرد مزحة لا غير، إلَّا أنه واصل الخوض في تفاصيل دقيقة.

وأضاف قائلًا أن الرحلات بدأت بعد عيد ميلاد ديجة السادس عشر، وكان لا بدَّ لابنته التوقيع على تنازل يسمح للطبيب بمشاركة "النتائج" معه، رغم أن الأطباء أوضحوا لمغني الراب أن بإمكان الغشاء أن يفض دون ممارسة علاقة جنسية، إلّا أنه لم يكترث لذلك، وأشار أن ابنته لا تمتطي الأحصنة، ولا تركب الدراجات، ولا تمارس أي رياضة.











طلب النجم الموسيقي الأمريكي المعروف تي آي بكشف عذرية أو ما يعرف بشهادة إثبات العذرية، بحق ابنته بعدما أجبرها على الخضوع لاختبار غشاء البكارة سنويًا بأحد المراكز المتخصصة، عقب احتفاله بكل عيد ميلاد لها، للتأكد أنها لا تزال عذراء.