Advertisements
Advertisements
Advertisements

بفحص عذرية.. نجم شهير يطمئن على ابنته (صورة)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

طلب النجم الموسيقي الأمريكي المعروف تي آي بكشف عذرية أو ما يعرف بشهادة إثبات العذرية، بحق ابنته بعدما أجبرها على الخضوع لاختبار غشاء البكارة سنويًا بأحد المراكز المتخصصة، عقب احتفاله بكل عيد ميلاد لها، للتأكد أنها لا تزال عذراء.

ما فعلة المغني الشهير، أثار صدمة معجبيه ومحبيه بتصريحاته الأخيرة خلال لقاء له في البرنامج الإذاعي "Ladies Like Us"، حيث أكَّد على أهمية بقاء ابنته المراهقة عذراء وعدم ممارستها الجنس؛ لذلك يرافقها لمواعيد فحوصاتها النسائية ليتأكد أن غشاء البكارة لم يفض بعد، وقال: "يمكنني القول أن في عيد ميلادها الـ18، لم يفض غشاء بكارتها".

وأوضح أنهما يتطرقان للحديث حول الجنس، وتابع: " ديجة تبلغ من العمر 18 عامًا، وقد تخرجت للتو من المدرسة الثانوية، وهذه السنة الأولى لها في الجامعة. نعم، لم نجري نقاش حول الجنس فحسب، بل أجرينا زيارات سنوية إلى أطباء النسائية لفحص غشاء البكارة".

في البداية اعتقدت مقدمات البرنامج "نازانين ماندي" و"ناديا محمد" أن الأمر مجرد مزحة لا غير، إلَّا أنه واصل الخوض في تفاصيل دقيقة.
وأضاف قائلًا أن الرحلات بدأت بعد عيد ميلاد ديجة السادس عشر، وكان لا بدَّ لابنته التوقيع على تنازل يسمح للطبيب بمشاركة "النتائج" معه، رغم أن الأطباء أوضحوا لمغني الراب أن بإمكان الغشاء أن يفض دون ممارسة علاقة جنسية، إلّا أنه لم يكترث لذلك، وأشار أن ابنته لا تمتطي الأحصنة، ولا تركب الدراجات، ولا تمارس أي رياضة.


بفحص عذرية.. نجم شهير يطمئن على ابنته (صورة)
بفحص عذرية.. نجم شهير يطمئن على ابنته (صورة)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ممثل عذرية شهير

أخبار تهمك

بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف .. هل سيحصل الموظفين على إجازات آخرى في 2019

منذ 35 دقيقة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 7 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 7 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 7 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رامي جمال يعلن إصابته بمرض خطير: "كل يوم بيزيد"

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ليس دليل على العذرية.. هبة قطب تكشف مفاجأة عن "غشاء البكارة" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status