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"شكرا لحد كده على الشغلانه دي".. رامي جمال يفكر في الاعتزال بعد إصابته بمرض جلدي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:15 ص
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بوابة الفجر
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أعلن المطرب رامي جمال، أنه أمام خيارين لا ثالث لهما إما اعتزال الفن، أو تقبل الجمهور وضعه الحالي بعد إصابته بمرض جلدي "البهاق".

وقال في منشور له عبر "فيسبوك": "فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها یا لإما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب".

وأضاف: "الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".

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الكلمات المفتاحية

مرض رامي جمال الفن الغناء

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