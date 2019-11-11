ترتيب الدوري الإسباني عقب نهاية اليوم الثاني من الجولة الثالثة عشر

إنتهت مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني مساء اليوم بإقامة مباريات مثيرة للغاية.





وشهد اليوم الأول من الجولة اكتساح كلا من برشلونة وريال مدريد لفريقي سيلتا فيجو وإيبار على الترتيب، وفوز فالنسيا على غرناطة وفوز ديبورتيفو الافيس على بلد الوليد.





واختتمت منافسات الجولة اليوم بمواجهات، حيث فاز ريال مايوركا على فياريال وفاز أتلتيك بلباو على ليفانتي وفاز أتلتيكو مدريد على إسبانيول وفاز أشبيلية على ريال بيتيس وتعادل كلا من خيتافي وأوساسونا سلبياً.





ويرصد الفجر الرياضي ترتيب الدور الإسباني عقب نهاية اليوم من منافسات الليجا في التقرير الآتي:-





1- برشلونة 25 نقطة من 12 مباراة.

2- ريال مدريد 25 نقطة من 12 مباراة.

3- أتلتيكو مدريد 24 نقطة.

4- أشبيلية 24 نقطة.

5- ريال سوسيداد 23 نقطة.

6- فالنسيا 20 نقطة.

7- خيتافي 20 نقطة.

8- أتلتيك بلباو 20 نقطة.

9- غرناطه 20 نقطة.

10- أوساسونا 19 نقطة.

11- فياريال 18 نقطة.

12- ليفانتي 17 نقطة.

13- بلد الوليد 17 نقطة.

14- ديبورتيفو الافيس 15 نقطة.

15- إيبار 15 نقطة.

16- ريال مايوركا 14 نقطة.

17- ريال بيتيس 13 نقطة.

18- سيلتا فيجو 9 نقاط.

19 - إسبانيول 8 نقاط.

20 - ليجانيس 6 نقاط.



